Kein kostenloser City-Bus in Wetzlar?

Fahren ohne Fahrschein mit dem Citybus? Das will die FDP. Foto: Dominik Ketz/Stadt Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WetzlarMit dem Antrag, die Fahrten mit dem Wetzlarer Citybus ab 2021 kostenlos anzubieten, ist die FDP-Fraktion am Montagabend im Finanzausschuss gescheitert. Nachdem der Magistrat sich in seiner Stellungnahme bereits kritisch geäußert hatte, stimmten die Ausschussmitglieder mit ein. Die Argumente reichten von "Guter Gedanke, falscher Zeitpunkt" bis hin zur Ablehnung.

Zuvor hatte Matthias Büger (FDP) wortreich für das Vorhaben geworben. Es sei keine Revolution, es gehe um ein kleines, finanziell überschaubares Angebot und ein Signal, das angesichts aktueller Klimadiskussionen "klug und sinnvoll" sei. Er könne die Stellungnahme des Magistrats "nicht wirklich verstehen", sie sei für ihn "sonderbar".

Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) hatte darin erklärt, dass es selten die Wertschätzung der Nutzer positiv beeinflusst habe, wenn man eine "in der Erstellung recht teure Leistung" kostenlos anbiete. Noch problematischer stelle sich die Frage nach der Beförderungskapazität dar: Bislang werde der Citybus bereits stark genutzt - Tendenz steigend. Einzelne Fahrten seien bereits an der Kapazitätsgrenze. Böte man die Fahrten mit dem Citybus kostenlos an, müsse man befürchten, dass die kleinen Busse, die wegen der engen Altstadtgassen eingesetzt werden, nicht ausreichen. In wirtschaftlicher Hinsicht befürchte er einen "Kannibalisierungs-Effekt", wenn Fahrgäste, die bisher den normalen Stadtverkehr genutzt hätten, nun auf den Citybus umsteigen würden.

Aktuell lässt sich mit dem Citybus unabhängig vom Linienverkehr zum Fahrpreis von 50 Cent im Rund zwischen dem Bahnhof und der Altstadt pendeln. Gestartet wurde das Citybus-Angebot vor 14 Jahren als freiwillige Leistung der Stadt. Aktuell fahren mehr als 40 000 Menschen jährlich mit dem Citybus. Aus den Ticketverkäufen ergeben sich Einnahmen von rund 20 000 Euro, die bei den Wetzlarer Verkehrsbetrieben verbucht werden. Angesiedelt wurde der Citybus einst beim Eigenbetrieb Stadthallen.

Von einer "Insellösung" sprach Thorben Sämann (Grüne). "Was ist, wenn ich dann vom Bahnhof weiter nach Garbenheim will?" Der Antrag hake an verschiedenen Stellen, er erkenne den Mehrwert nicht. "Das reicht mir nicht als Testballon", so Sämann. Klaus Breidsprecher (CDU) sah sich in der seltenen Situation, Kortlüke in seiner Einschätzung zuzustimmen. "Sie ist schlüssig."

"Guter Gedanke,

falscher Zeitpunkt"

"Ich finde den Antrag vom Grundgedanken gut. Die Frage ist, ist es der richtige Zeitpunkt?", fragte Ulrike Göttlicher-Göbel (SPD). Sei wies damit auf die Neuerstellung des Nahverkehrsplans hin, mit dem die Ziele der Entwicklung des ÖPNV in Wetzlar für die kommenden Jahre festgelegt werden. Damit werde ohnehin "vieles auf den Prüfstand gestellt", so Göttlicher-Göbel.

Auch Kortlüke hatte erklärt, es sei sinnvoll, diese "konzeptionelle Entscheidung über die Zukunft des Citybusses abzuwarten". Eine der Aufgaben des Nahverkehrsplans sei es, eine bessere ÖPNV-Anbindung der Altstadt zu erarbeiten - "gerade vor dem Hintergrund der städtebaulichen Entwicklung im Bereich Domplatz".