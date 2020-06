Kein normaler Normalbetrieb in den Kitas im Lahn-Dill-Kreis

Auch wenn die Kitas in Hessen zum Regelbetrieb übergehen dürfen, gestaltet sich das in vielen Kommunen schwierig. Es fehlen Erzieher und Räume, um die Hygienevorgaben erfüllen zu können. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

WETZLAR/DILLENBURG. Der Alltag von Familien mit kleinen Kindern im Lahn-Dill-Kreis gestaltet sich momentan sehr unterschiedlich. In manchen Ortschaften gehen viele Kinder noch gar nicht in die Kita, in anderen besucht ein Großteil wenigstens einmal die Woche Freunde und Erzieher und dann gibt es sogar Kitas, die wieder alle Kinder regelmäßig betreuen können.

Das lässt gerade bei den Eltern viele Fragezeichen und Verständnislosigkeit entstehen. Per Videokonferenz hat nun die Landtagsabgeordnete Kathrin Anders (Grüne) den eingeschränkten Regelbetrieb der Kitas im Lahn-Dill-Kreis sowie die Bedingungen und Regeln dafür erläutert. Vor allem, um alle Unklarheiten zu beseitigen, sei es nun wichtig, von offizieller Seite und aus direkter Quelle zu agieren, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) eingangs dazu im Videochat.

Seit 2. Juni läuft der eingeschränkte Regelbetrieb nun in den heimischen Kitas an, nachdem Mitte März das Land Hessen durch Sozialminister Kai Klose (Grüne) alle Kitas und Tagespflegestellen schließen ließ. Eine Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen wurde eingerichtet, um während des Shutdowns die grundlegende Versorgung im Land aufrechtzuerhalten. Festgelegt war dabei, dass beide Eltern in einem solchen Beruf arbeiten mussten. Mit den zurückgehenden Infektionszahlen und den damit einhergehenden langsamen Lockerungen im April wurde das Angebot der Notbetreuung auf das Wochenende und die Osterferien ausgeweitet. Auch berufstätige oder studierende Alleinerziehende sowie Paare mit einem statt zwei systemrelevanten Tätigkeiten können seitdem auf Notbetreuungsplätze zurückgreifen. Im Mai weitete sich die Notbetreuung außerdem auf Kinder mit Behinderung aus.

"Wir haben uns dann bewusst entschieden, ab Juni allmählich in einen Regelbetrieb zurückzukommen", erläuterte Kathrin Anders. Dies könne aber nicht von jetzt auf gleich gewährleistet werden. Nun gelte jedenfalls, dass Kinder zweier Berufstätiger grundsätzlich betreut werden können, egal ob ein systemrelevanter Job ausgeübt wird oder nicht.

Doch in der Praxis ist das bisher eher schleppend vorangekommen. Einen beschränkenden Faktor nennt Anders: "Es sind in der Corona-Krise etwa 20 Prozent an Erziehern weggebrochen, deshalb können wir derzeit noch nicht 100 Prozent der Plätze generieren." Grund für das Wegbrechen: Die Erzieher gehören zur Risikogruppe.

"Die Notbetreuungsplätze laufen weiter und die freien Plätze werden kitaintern verteilt", sagt die Landtagsabgeordnete. Dabei müssen die Kindergruppen möglichst statisch, das heißt von anderen Gruppen räumlich getrennt sein und von der gleichen Erzieherin innerhalb der Gruppe betreut werden, um mögliche Infizierungen besser nachvollziehen zu können und zu verhindern, dass die gesamte Kita in Quarantäne muss. "Außerdem ist regelmäßiges Händewaschen und das Benutzen der gleichen Toilette unabdingbar", ergänzt Anders.

Genau hier liegt die Krux: Um das alles gewährleisten zu können, liegt die Umsetzung und der Gestaltungsspielraum bei den einzelnen Kommunen. Es gibt Möglichkeiten, die Kinder in Uhrzeit-Intervallen, tage- oder wochenweise zu betreuen, auf andere Räume oder Waldgrundstücke auszuweichen - aber dafür muss eben ausreichend Personal und Raum vorhanden sein. Das Ziel ist eigentlich klar: So viele Kinder wie möglich sollen wieder in die Kita gehen, ihre Freunde und Erzieher zumindest ein oder zwei Mal die Woche sehen. Kitas sollen deshalb ab Juli in vollem Umfang öffnen, doch das geht nicht ohne ausreichend Personal. Eine diffuse Lage, die das Land mit pädagogischem Ersatzpersonal wie beispielsweise Teilhabeassistenten lösen will.

"Wenn wir von einem Normalbetrieb ab Juli sprechen, gehen wir dennoch nicht von der vollen Anzahl aus, sondern von mehreren Stunden Betreuung", fasst Priska Hinz abschließend zusammen. Ganztagsplätze werde es aller Voraussicht nach in der Form, wie es vor dem Virus war, im Juli noch nicht geben. Auch die Eingewöhnung neuer Kinder müsse eventuell "nach hinten verschoben werden" und die Kleinsten eine Weile länger in der Krippe bleiben, um die Engpässe irgendwann zu überwinden.