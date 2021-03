"Kein Privileg, sondern Rückgabe von Bürgerrechten"

Klaus Achim Wendel bleibt Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mittelhessen. Foto: IHK Lahn-Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Der Chef des hiesigen Unternehmerverbandes richtet klare Forderungen an die Politik bezüglich der Wiederöffnung der Geschäfte und eines Impfnachweises.

Im Rahmen der Beiratssitzung des Unternehmerverbandes Mittelhessen (UVM) ist der Vorstand rund um den Vorsitzenden Klaus-Achim Wendel und seinen Stellvertretern Fritz-Georg Rincker sowie Jürgen Timm einstimmig wiedergewählt worden. Die drei heimischen Unternehmer werden somit für weitere zwei Jahre die Geschicke des Verbandes lenken.

Aufgrund der aktuellen Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fand die konstituierende Sitzung in diesem Jahr rein virtuell statt. Klaus-Achim Wendel sprach dem Beirat seinen Dank für die Wiederwahl aus, nutzte jedoch auch die Gelegenheit, um einen Blick auf die aktuellen Herausforderungen für die heimischen Unternehmen zu werfen. "Ich denke, dass unsere Wirtschaft in der momentanen Situation vor allem Perspektiven benötigt. Glücklicherweise hat die Politik in den vergangenen Wochen nicht den Fehler begangen, die deutschen Produktions- und Industrieunternehmen mit zusätzlichen Einschränkungen oder Teilschließungen weiter zurückzuwerfen", sagte Wendel. Solche Ansätze wären auch definitiv ungerechtfertigt gewesen, da die Unternehmen offensichtlich ihre Hausaufgaben in Form von Hygieneplänen und dem Ermöglichen von Homeoffice-Lösungen gemacht hätten.

Es fehlt an Konzepten

für den Einzelhandel

Allerdings fehle es nun erkennbar an Konzepten, wie etwa Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie ebenfalls wieder in einen an die aktuelle Infektionssituation angepassten Geschäftsbetrieb zurückkehren können. Wendel: "Auch hier existieren funktionierende Hygienekonzepte. Und vielfach wurde bereits 2020 umfassend in technische Schutzausstattung investiert, sodass schon jetzt vielerorts einzelne Kunden mit Terminvereinbarungen bedient werden könnten."

Fotos Klaus Achim Wendel bleibt Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mittelhessen. Foto: IHK Lahn-Dill Klaus-Achim Wendel bleibt Chef des Unternehmerverbandes Mittelhessen. Foto: UVM 2

In der Folge müsse die Politik ab März allen Geschäften im Einzelhandel wieder erlauben, unter strikter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln zu öffnen.

Außerdem forderte Wendel Bund und Länder auf, einen elektronischen Impfnachweis auf Basis einer Handy-App jetzt zu organisieren, damit für gegen Covid-19 Geimpfte schneller ein normales Leben ermöglicht werde: "Hierbei handelt es sich um kein Privileg, sondern um die Rückgabe von Bürgerrechten. Gerade für Geschäftsreisende zu Standorten und Kunden im Ausland ist das wichtig." Der elektronische Impfnachweis werde international ein normales Geschäftsleben ermöglichen. Immer mehr Staaten und Airlines verlangten das. Ein weiteres Ziel des Verbandes sei es in den kommenden Monaten, schrittweise mehr Betriebe für das Netzwerk des Verbandes zu begeistern. Wendel machte hierzu deutlich: "Als Wirtschaftsvereinigung sind wir nur so stark wie unsere Mitglieder. Daher werden wir alles daran setzten auch weiterhin ein guter Berater und Zuhörer zu sein, damit wir die Interessen der heimischen Unternehmen an Lahn und Dill nach über 50 Jahren Verbandsgeschichte auch in Zukunft immer noch erfolgreich vertreten können."