Donnerstag,
21.05.2020 - 10:00
2 min
Kein Stau im Wetzlarer Finanzamt
Die Frage, ob mögliche Rückzahlungen dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise später auf dem Konto landen, stellen sich viele. Das Finanzamt in Wetzlar gibt bislang Entwarnung.
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