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Donnerstag, 21.05.2020 - 10:00
2 min

Kein Stau im Wetzlarer Finanzamt

Die Frage, ob mögliche Rückzahlungen dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise später auf dem Konto landen, stellen sich viele. Das Finanzamt in Wetzlar gibt bislang Entwarnung.

Von Manuela Jung
Die Schwerpunkte der Arbeit für die Mitarbeiter im Wetzlarer Finanzamt haben sich durch die Corona-Krise verschoben. Bislang dauert die Bearbeitung der Anträge aber noch nicht länger als in den vergangenen Jahren. Archivfoto: Hans-Georg Waldschmidt

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