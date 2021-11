Kein Tanz am Volkstrauertag

Ausgelassen tanzt ein junges Paar zu lauter Technomusik. An Volkstrauertag und Totensonntag müssen die Tänzer auf dieses Vergnügen verzichten. Symbolfoto: Boris Roessler dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Totensonntag und der Volkstrauertag sind, neben dem Karfreitag, die am stärksten geschützten Feiertage in Hessen. Daher weist das Ordnungsamt der Stadt Wetzlar auf das Tanz- und Veranstaltungsverbot am Volkstrauertag (Sonntag, 13. November) und Totensonntag (Sonntag, 20. November) hin.

Ganztags verboten seien dann sämtliche Arbeiten, die die Ruhe des Tages beeinträchtigen, erklärte ein Sprecher der Stadt. Zwischen 4 Uhr und 13 Uhr dürfe es keine privaten Sportveranstaltungen sowie von 4 Uhr bis 24 Uhr keine gewerblichen Sportveranstaltungen, Tanzveranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie Aufzüge und Umzüge aller Art geben, wenn sie nicht den diesen Feiertagen entsprechenden ernsten Charakter tragen. Verboten sind zudem alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, "wenn sie nicht der Würdigung der Feiertage, der seelischen Erhebung oder einem überwiegenden Interesse der Kunst, Wissenschaft, Bildung oder Politik dienen", heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus müssen Spielhallen geschlossen bleiben.

Beim Ordnungsamt ist zudem eine Übersicht zu den Vorschriften des hessischen Feiertagsgesetzes erhältlich.