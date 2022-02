Keine Gelder für den Bismarckturm

Der Dauerbrenner auf der Garbenheimer Warte bleibt einer. Archivfoto: Pascal Reeer

WETZLAR - Am Bismarckturm werden Wanderer noch mindestens einen weiteren Sommer lang vorbeiziehen, aber nicht nach oben steigen können. Erneut fand sich im Stadtparlament keine Mehrheit für eine Sanierung. Die CDU hatte die Instandsetzung beantragt und wollte dafür 25000 Euro zur Planung in diesem Jahr und 150 000 Euro für erste Arbeiten im kommenden Jahr bereitstellen lassen. Gereicht hätte das nicht. Schließlich waren die Sanierungskosten im Jahr 2014 schon einmal auf 350 000 Euro geschätzt worden. Sie dürften heute deutlich höher liegen. Letztlich ist das egal, denn die Koalition bügelte den Antrag der CDU ab. "Wir haben sehr viele alte Bauten. Einen herauszugreifen bringt uns nicht weiter. Wir benötigen ein Gesamtkonzept", hatte Matthias Büger (FDP) für die Koalition gesagt. Der Bismarckturm ist eine Art Dauerbrenner in Wetzlar: Auch in der Haushaltsdebatte Anfang 2020 war er Thema gewesen. Mit der CDU hatte sich seinerzeit auch die FDP - damals noch in der Opposition - für die Sanierung stark gemacht.