Keine Vatertags-Party am "Anker"

Mit genügend Abstand: Am Dutenhofener See bieten Holzstämme zusätzliche Sitzgelegenheiten. Foto: Strasser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar-Dutenhofen (taf/kel). In diesem Jahr findet keine Party an Vatertag am Dutenhofener See statt. Darauf weist Markus Strasser, Betreiber des "Ankers" und Badestrands am Dutenhofener See, hin, um einen zu großen Andrang am Feiertag zu vermeiden.

Das erste Wochenende seit der Öffnung habe man "mit allen Vorschriften und Auflagen gut hinbekommen", sagt Strasser. "Wir können diesen Lockerungen nur folgen, wenn wir alle Spielregeln einhalten", schreibt er auch im sozialen Netzwerk Facebook. An Vatertag werde es keine Musik und keine Stehtische geben, betont Strasser, der auf corona-bedingte Kontaktbeschränkungen und das Abstandgebot verweist. "Desweiteren lassen wir keine Gruppen, Betrunkene oder Gruppen mit Bollerwagen auf unser Gelände."

Der normale Gaststättenbetrieb und der Kiosk sei am Feiertag geöffnet, eine Reservierung werde empfohlen. Sollten jedoch alle Plätze belegt sein, könne man keinen Einlass mehr gewähren, so Strasser.

Entspannt blickt man im Ordnungsamt der Stadt Wetzlar auf den anstehenden Feiertag. "Himmelfahrt ist nicht der 1. Mai und auch da ist es sehr ruhig geblieben", sagt Boris Falkenberg, Wetzlars stellvertretender Ordnungsamtsleiter. Er geht davon aus, dass die Menschen weiterhin vernünftig bleiben und nicht in größeren Gruppen mit Bollerwagen durch die Gegend ziehen würden.

Ähnlich lautet auch die Einschätzung bei der Polizei. "Wenn jeder sich daran hält, ist allen geholfen", fasst es Polizeipressesprecher Guido Rehr zusammen und betont, dass natürlich auch an Himmelfahrt die Regeln gelten, was Abstand, Hygiene und Menschenansammlungen angeht.