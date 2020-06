Kelten, Römer und eine Straße in Dorlar

Hier also hausten die Kelten: Das Oppidum am Dünsberg gilt als eine der bedeutendsten keltischen Siedlungen überhaupt. Das Keltentor oberhalb von Fellingshausen ist ein Nachbau, es ist aber bekannt, dass die Kelten solche Tore bauten. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar/Lahnau/Biebertal. Geschichtlich hat Mittelhessen einiges zu bieten - vor allem im Lahntal. Die Spuren der Römer und Kelten sind mit dem Rad prima zu erfahren. 34 Kilometer fürs Stadtradeln kommen bei einer Tour von Wetzlar nach Dorlar zusammen, wenn man einen Abstecher zum Dünsberg einbaut.

Auch diese Kelten-Römer-Tour entstammt der Reihe "Heimat Erfahren" dieser Zeitung in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Startpunkt ist der Leitzpark in Wetzlar, von dort führt die erste Etappe sehr angenehm, weil mit Ausblick, Gefälle und meistens Rückenwind, über Garbenheim nach Waldgirmes.

Vermutlich unter dem Namen "Mattiacum" war der heutige Lahnauer Ortsteil um das Jahr 0 eine zivile Siedlung der Römer in Germanien - und nicht mal irgendeine. Es handelte sich um eine römische Stadt mit der Aufgabe, die Provinz "Germania Magna" zu verwalten. Das Forum, eine Art Markt- und Handelsplatz im Herzen jener römischen Stadt, ist heute noch auszumachen. Der Platz, dessen Größe und Lage bei Ausgrabungen festgestellt wurde, ist mit hellem Kies ausgestreut, die Gebäude, die ihn einst umrahmten, werden von dunklem Kies symbolisiert.

Hinter Waldgirmes wird es waldig: Leicht bergan geht es nach Norden, in Richtung "Dicke Eiche". Der Baum, im Jahr 2002 wegen schwerer Schäden niedergelegt, stand seit jeher an einer wichtigen Wegekreuzung im Wald zwischen Blasbach, Waldgirmes, Rodheim-Bieber und Königsberg. Fast 1000 Jahre alt soll der "Baumveteran" geworden sein, wie eine Infotafel vor seinen Resten erklärt.

Weit älter sind die keltischen Spuren am Dünsberg. Dafür ist das Keltentor oberhalb von Fellingshausen der ideale Anlaufpunkt. Sein Standort ist mit Bedacht gewählt: Das Oppidum am Dünsberg gilt als eine der bedeutendsten keltischen Siedlungen überhaupt. Drei Erdwälle sicherten die Anlage ab, liefen einmal rings um den Berg herum. Und in diesen Wällen gab es Tore. Hinter dem Tor ist ein keltischer Hof zu sehen, aufgebaut im Jahr 2006 nach der Bauweise, die auch die Kelten nutzten.

Nach weiteren Kilometern und einer Rast an der Bieberlies und einer idyllischen Passage kurz vor Kinzenbach liegt unser Ziel in Dorlar: Dort befand sich im ersten Jahrhundert nach Christus ein römisches Militärlager, von Legionären als Marschlager für Offensiven nach Germanien angelegt. Heute ist die Fläche ein Gewerbegebiet, eine Straße nach dem Lager benannt. Einen Keltenweg gibt es nicht.