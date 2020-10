Kennen Sie die Geschichte dieser Wetzlarer Wasserspiele

Kennen Sie die Geschichte dieser Wasserpiele in Wetzlar? Foto: Sammlung Günter Czybik

Wetzlar ist eine Wasserstadt; nicht nur, weil sie an der Lahn liegt. Zahlreiche Bäche münden in der Domstadt in den Fluss. Es gibt auch zahlreiche Anlagen, die sich mit dem kühlen Nass beschäftigen und für angenehme Erholung sorgen. Eine davon ist das Motiv der 851. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?". Das Rätsel zu lösen dürfte nicht besonders schwer sein. Uns interessiert darüber hinaus aber auch, wie und wann diese Wasserspiele entstanden sind? Was war der Grund für den Bau? Wenn Sie darauf eine oder mehrere Antworten haben, dann schreiben Sie an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 851, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Es winken wieder drei Buchpreise. Einsendeschluss für die Folge 851 von "(Er)kennen Sie Wetzlar" ist der kommende Mittwoch, 21. Oktober.