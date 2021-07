Kinder genießen Abenteuer im Outdoor-Zentrum

Im Outdoor-Zentrum Lahntal sorgen Lions Club und Kinderschutzbund Wetzlar für Spiel und Spaß. Foto: Lions Club Wetzlar

Jetzt teilen:

WETZLAR - Kinderschutzbund und Lions Club haben im Ulmtal nach der Zwangspause wieder für Spiel und Spaß gesorgt.

Seit einigen Jahren lädt der Kinderschutzbund mit Unterstützung durch den Lions Club Wetzlar zu einem Abenteuerspieltag im Outdoor-Zentrum Lahntal ein. Im vorigen Jahr verhinderte Corona diese beliebte Veranstaltung. Als Ersatz wurde durch die Lions ein Nachmittag im Rosengärtchen organisiert, wo sich Clowns, Musiker und Zauberer erfolgreich bemühten, die kleinen Gäste zu unterhalten. Aber so richtig kann ein solcher Nachmittag einen Tag im Wald nicht ersetzen.

50 Kinder und 30 Begleitpersonen waren dieses Jahr der Einladung gefolgt. Der Lions Club übernahm wieder die Organisation sowie die Beköstigung und brachte sich tatkräftig in die Betreuung ein. Als sich der vom Klub bereitgestellte Bus vom Parkplatz der Enwag in Richtung Ulmtal in Bewegung setzte, trübte Nieselregen etwas die Aussicht auf einen schönen Nachmittag im Freien. Aber mit jedem Kilometer ließ der Regen nach und die Vorfreude stieg.

Vor Ort luden dann ein Teich, die Tipis und ein Spaziergang mit den Alpakas zu einer Vielzahl von Aktivitäten ein. Wer es etwas ruhiger wollte, konnte unter Anleitung basteln oder sich fantasievoll schminken lassen. Auch beim Bogenschießen konnte sich jeder bewähren. Das alles machte ordentlich Appetit, und so fanden die von den Lions gegrillten Würstchen und Getränke auch dankbare Abnehmer. Später stärkten sich alle bei Kaffee und Kuchen.