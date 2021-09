Kinder lernen Klimaschutz

Vortrag "Alternative Energien" in der Stadtbibliothek Foto: Svenja Fennel

WETZLAR - Was sind erneuerbare Energien und wofür braucht man sie? Um diese und andere Fragen zum Thema Nachhaltigkeit ging es in der Stadtbibliothek Wetzlar während der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. Interessierte Besucher jeden Alters konnten dort bei Vorträgen, Lesungen und Workshops mehr darüber lernen, wie sie die Erde schützen können. Insbesondere für Kinder gab es ein vielfältiges Angebot, unter anderem einen Vortrag über erneuerbare Energien.

Daniel Hucke erklärte auf kindgerechte und anschauliche Weise, dass Energie in allen Lebensbereichen gebraucht wird. Jedoch seien konventionelle Energiequellen wie Braunkohle nur in endlichen Mengen vorhanden, außerdem erzeugten sie viel CO 2 Deswegen seien erneuerbare Energien, wie Windkraft oder Solarenergie, so wichtig für die Umwelt.

Zunächst wurde eine kleine Solarzelle herumgereicht, die sich die Kinder genauer anschauen durften. Mithilfe einer Lampe und eines Windrads zeigte Hucke, wie so eine Solarzelle eigentlich funktioniert: Solange das Licht der Lampe auf die Solarzelle fiel, drehte sich das Windrad.

Schwieriger war es dann, für Kinder verständlich zu erklären, wieso das passiert. Mit kindgerechten Bildern, wie dem von Elektronen, die durch Solarzellen "rennen", gelang es Hucke jedoch, die Neugier der Kinder zu stillen. Auch an die Erwachsenen im Publikum gerichtet, erklärte er, dass Solarzellen in letzten 20 Jahren effektiver und günstiger geworden sind. Auch die Möglichkeiten, wo sie montiert werden können, seien vielfältiger geworden: Mussten Solarzellen früher nach Süden ausgerichtet sein, könnten sie heute auch nach Osten oder Westen zeigen.

Doch auch ernstere Themen wurden behandelt: Im Durchschnitt verbrauche laut Hucke jeder Deutsche im Jahr etwa zehn Tonnen CO 2 Bei einem ähnlichen Verbrauch könnten wir nur noch 8 Jahre lang so weiter machen. "Und was passiert dann?", wollte ein junger Zuhörer wissen.

AKTIONSTAGE NACHHALTIGKEIT Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit wurden 2012 durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung anlässlich einer UN-Konferenz in Rio zum Thema nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen. Ziel der Aktionstage ist es, positives Engagement im Bereich Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. In Wetzlar war jeder Tag einem eigenen Nachhaltigkeitsziel gewidmet, zu dem es Workshops, Lesungen und verschiedene Mitmachaktionen gab.

Extremwetterlagen nehmen weiter zu, sagt der Experte

Hucke erklärte, dass dann Unwetter, Hochwasser und Hitzerekorde, wie sie in den vergangenen Jahren passiert sind, noch stärker und häufiger auftreten würden. "Wir können auf keinen Fall so weiter machen," mahnte er an. "Und deshalb fliegen wir nicht," kommentierte ein Junge aus dem Publikum stolz.

Abschließend gab Hucke den Kindern mit, wie wichtig es sei, dass sie sich für Themen wie erneuerbare Energien und Klimaschutz interessieren: "Seid neugierig". Die Kinder hätten den Vorteil, dass sie das Internet zur Verfügung hätten, um dort Antworten auf ihre Fragen zu finden. Zum Schluss bekam noch jedes der Kinder ein Bau-Set für ein Modell-Auto geschenkt, das sie zu Hause zusammenbasteln können.