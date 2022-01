Kinder sammeln fürs Wetzlarer Tierheim

500 Euro für das Tierheim Wetzlar (v.l.): Janine Kosterlitzky, Florian und Lena mit Hündin Isa. Foto: Jörg Schneider

WETZLAR - Mit selbst gebastelten Lesezeichen haben Lena und Florian, die die Klasse 6f der Lahntalschule Lahnau besuchen, Spenden in Höhe von insgesamt 500 Euro für den Tierschutzverein Wetzlar gesammelt.

Die Spenden haben die beiden in der Vorweihnachtszeit in Wetzlar und Münchholzhausen sowie in einer Pausenaktion an der Lahntalschule eingeworben. Dabei wurden sie von ihren Mitschülern unterstützt, die insbesondere bei der "Produktion" der Lesezeichen mithalfen.

Bei der symbolischen Spendenübergabe wurden Lena und Florian herzlich im Tierheim Wetzlar empfangen und konnten sich selbst einen Eindruck von der Arbeit des Tierschutzvereins machen. Neben der Hündin Isa, lernten die beiden auch Kater Carlo kennen, der sich über ein neues Zuhause freuen würde. Zu was eine nicht artgerechte Tierhaltung und -pflege führen kann, war bei den Angorakaninchen Marge und Maggie zu sehen. Die beiden sahen süß, aufgrund eines notwendig gewordenen radikalen "Haarschnitts" aber auch ziemlich zerzaust aus.