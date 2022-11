Kinder sind tolle Klimaschützer

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - "Wir haben bei den kleinen Klimaschützern mitgemacht", sagt eine Drittklässlerin der "Grundschule An der Lahnaue" in Waldgirmes. Kreis-Umweltdezernentin Andrea Biermann entgegnet: "Dabei seid ihr doch richtig große Klimaschützer." Sie stand vor einer der Klassen, die im vergangenen Sommer erfolgreich Kindermeilen für den Welt-Klimaschutz gesammelt hatten, und brachte die Preise für die Kinder mit.

Siegerklasse bekommt Gutschein für Kletterwald

Insgesamt drei Klassen der Lahnauer Grundschule haben während der zweiwöchigen Kindermeilen-Kampagne des Klima-Bündnisses kreisweit die meisten Wege mit dem Bus, zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zurückgelegt und so oft es ging auf Autofahrten verzichtet. Nun haben Andrea Biermann und Laura Mette vom Mobilitätsmanagement des Lahn-Dill-Kreises den Schülern ihre Preise für die ersten drei Plätze überreicht. Die Sieger-Klasse, eine jetzige zweite Klasse, hat einen Gutschein für den Kletterwald in Gießen gewonnen.

Klassenlehrerin Nadine Valenzuela nahm den Preis entgegen und freute sich, dass das Mobilitätsmanagement auch die Kosten für die Beförderung zum Kletterwald übernimmt. Alle Kinder haben zudem Reflektoren und Süßigkeiten geschenkt bekommen.

Schulleiterin Charlotte Patzak erklärte, dass die Kinder bereits sehr gut auf die Themen Klima- und Umweltschutz vorbereitet seien. In verschiedenen Projekten haben sich die Schüler unter anderem mit Schulwegen auf der Welt, Wasser sparen und Müll auseinandergesetzt.

Sie haben außerdem erfahren, dass sie die Kindermeilen sammeln konnten, wenn sie möglichst viele Wege klimaneutral zurückgelegt oder auf eine klimafreundliche Ernährung geachtet haben. Für jede Aktion gab es einen Sticker, den die Kinder in ein Sammelalbum kleben konnten.

Insgesamt haben 24 Grundschulen mit 98 Klassen aus dem Lahn-Dill-Kreis Interesse an der ersten im Kreis organisierten Kindermeilen-Kampagne gehabt und das Material beim Mobilitätsmanagement angefordert. Die "Grundschule An der Lahnaue" habe dabei alle abgehängt, sagte Andrea Biermann. Das freute auch die Organisatorinnen an der Schule, Jessica Schulz und Claudia Eppelmann. "Seit der Aktion fahren jetzt viel mehr Kinder mit dem Fahrrad zur Schule", erklärte Jessica Schulz. Dazu hätten sicher auch die neuen Fahrrad- und Rollerabstellplätze an der Schule beigetragen, die der Kreis im Sommer installiert hatte. Damit sich das verstetigt, möchte die Grundschule mit der Gemeinde Lahnau einen "Laufbus" für die Kinder installieren. "An bestimmten Punkten in der Gemeinde sollen sich die Kinder offiziell sammeln können, um dann gemeinsam zur Schule zu kommen", erklärte Patzak.

Viele Wege werden jetzt ohne Auto zurückgelegt

Für die Kinder stand bei der Preisübergabe fest, dass sie auch bei der nächsten Kindermeilen-Aktion dabei sein wollen. Und die zweitplatzierte jetzige vierte Klasse hat auch noch einige Verbesserungsvorschläge: Um Müll zu sparen, sollte das neue Sammelalbum auf Sticker verzichten. Stattdessen könnten die Mädchen und Jungen die Felder auch ausmalen oder abstempeln.