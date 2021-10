Kinder warten wieder auf "Weihnachten im Schuhkarton"

Große und kleine Helfer unterstützen auch in Wetzlar alljährlich die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Archivfoto: Lothar Rühl

WETZLAR/EHRINGSHAUSEN/ SCHÖFFENGRUND/LAHNAU/LEUN - Wetzlar/Ehringshausen/ Schöffengrund/Lahnau/LEUN (red). Die jährliche Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" hat begonnen. Zum 26. Mal ruft das christliche Hilfswerk "Samaritan's Purse" (Berlin) auf, Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa zu packen.

"In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto ,Jedes Kind zählt'", berichtet Sammelstellenleiterin Susann Schweitzer aus Leun. Beate Herbert aus Laufdorf ergänzt: "Bei der Aktion geht es darum, einfache Schuhkartons zu einem Päckchen zu gestalten und dieses mit Kleidungsstücken, Hygieneartikeln, Schulmaterial oder Spielzeug zu füllen".

Fertig gefüllte Pakete können bis 15. November zu den Abgabestellen gebracht werden. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr an Kinder in Bulgarien, Kroatien, Lettland, Rumänien und in das krisengeschüttelte Weißrussland. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen, um beispielsweise die Transportkosten zu sichern.

Eine Liste der Abgabestellen gibt es im Internet auf https://tinyurl.com/jdmbe43k.