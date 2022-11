Kinder werden in Garbenheim zu "Mini-Polizisten

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill kontrollieren im Rahmen der Aktion "Blitz for kids" in der Garbenheimer Schulstraße 19 Fahrzeuge. Unterstützt werden sie von Schülern der Grundschule in dem Wetzlarer Stadtteil. (© Polizeidirektion Lahn-Dill)

WETZLAR-GARBENHEIM - Beamte des Regionalen Verkehrsdiensts Lahn-Dill haben am Montag in der Zeit von 7.50 bis 9.15 Uhr im Rahmen der Aktion "Blitz for kids" in Garbenheim diverse Autofahrer kontrolliert. Unterstützt wurden sie dabei von Schülern der Grundschule Garbenheim. Gemeinsam hielten sie 19 Fahrzeuge in der Schulstraße an. Die Verkehrsspezialisten überwachten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf der Kreisstraße, die Schulweg zur Grundschule ist, an der Einmündung zur Wiesenstraße. Sie hielten sowohl jene Fahrzeugführer an, welche die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhielten, als auch jene, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Zwei Teams aus jeweils einem Polizisten und drei Grundschülern verteilten an die Fahrer entsprechend dem gefahrenen Tempo eine grüne oder auch eine gelbe Karte der Aktion "Blitz für Kids".

Kinder verteilen grüne und gelbe Karten

Wer zu schnell unterwegs war, dem zeigten die Kinder die gelbe Karte, um sie zu verwarnen. "Erfreulich war, dass 14 grüne Karten für korrektes Fahrverhalten gezückt werden konnten.

Die Aktion wurde von den Autofahrern und Autofahrerinnen ausnahmslos positiv aufgenommen. Alle zeigten großes Verständnis für die Aktion", erklärte Kerstin Müller, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lahn-Dill, in einer Pressemitteilung.

"Unter Einbeziehung der Kinder konnte sichtbar an das Verantwortungsbewusstsein der Fahrzeugführer appelliert werden, sich mit den Gefahren des zu schnellen Fahrens auseinanderzusetzten", ergänzte ein Mitarbeiter des Verkehrsdienstes.