Das Jugendamt der Stat Wetzlar organisiert zum Weltkindertag eine Rallye durch die Stadt. Archivfoto: Jens Kalaene/dpa

WETZLAR - Das Jugendamt der Stadt Wetzlar lädt für Sonntag, 25. September, von 14 bis 18 Uhr anlässlich des Weltkindertages zu einer Kinderrallye quer durch Wetzlar ein.

Die Veranstaltung wird um 14 Uhr in der Colchester-Anlage von Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) mit der Vorstellung des 2022 durchgeführten Kinder- und Jugendrechteprojektes der Schule an der Brühlsbacher Warte eröffnet. Der Start der Kinderrallye ist dann an jeder Station möglich, unterwegs können Stempel gesammelt werden. Wer alle acht Stempel gesammelt hat, kann seinen Zettel bis 18 Uhr am Rathaus, Ernst-Leitz-Straße 30, abgeben und erhält eine Urkunde.

Die Familien können sich an zahlreichen Spiel-, Bastel- und Bewegungsstationen beschäftigen und sich an den Ständen der Institutionen über deren Angebote informieren. Außerdem werden die "Smiling Drumcakes" und Gaukler des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes sowie das Clowntheater "Krambambuli" in Wetzlar unterwegs sein.