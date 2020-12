Kino-Fans sichern sich Erinnerungen an "Rex"

Mit Schraubendreher, Akkuschrauber und Ratschensatz bewaffnet sind diese Kinofans zum letzten Mal in den großen Saal des "Rex"-Kinos gekommen. Die über 200 schwarzen Kinositze waren der absolute Renner des Flohmarktes und werden künftig in vielen Wohnzimmern oder Partykellern stehen. Fotos: Pascal Reeber

Im Wohnzimmer einmal so bequem sitzen wie im Kino: Diesen Wunsch verbinden viele Fans mit dem Besuch des Flohmarkts am Samstag (li.). Am 31. Dezember muss das Gebäude besenrein an den Vermieter übergeben werden.