Kirchen an Lahn und Dill müssen keinen abweisen

WETZLAR - „Die Stimmung war gut, ich hätte allerdings mit mehr Besuchern gerechnet.“ So fasst der evangelische Pfarrer Björn Heimer den ersten Gottesdienst im Wetzlarer Dom nach der coronabedingten Zwangspause zusammen.

Und so blieben von den 108 Plätzen, die es im Dom wegen der Abstandsregeln gab, viele unbesetzt. „Da sich die Menschen sehr gut verteilt haben, hatte man dennoch nicht den Eindruck, dass der Dom leer sei“, sagt Heymer.

Größte Nachfrage herrscht in der Kreuzkirche

Voll besetzt waren die Kirchen am Wochenende nirgends. „Niemand musste aus Platzgründen zurückgewiesen werden“, sagt Uta Banikol-Lübeck vom Öffentlichkeitsreferat des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill. In der Wetzlarer Kreuzkirche seien 83 von 97 Plätzen besetzt gewesen, in Laufdorf 18 von 22, in Nauborn habe man nur wenige Gläubige gezählt.

Pfarrer Heymer vermutet, dass der Besuch die Einstellung innerhalb der Gesellschaft widerspiegelt: „Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der noch sehr vorsichtig ist.“ Und einen anderen, der mit Freude wieder in die Kirche geht. „Die Menschen bedauern sehr, dass sie nicht singen durften“, resümiert der katholische Pfarrer Reinhold Kalteier über die Messe am Samstag im Dom. „Die Besucher haben aber sehr positiv anerkannt, was die Solisten geleistet haben.“ Orgel und Horn waren in der katholischen Messe zu hören. Was Kalteier besonders freut: dass sich Gläubige an ihn gewandt und für die Ausrichtung des Gottesdienstes gedankt hätten. „Es tut gut, diese Rückmeldung zu erhalten.“

Die Sicherheitsmaßnahmen jedenfalls haben funktioniert, sind sich die Geistlichen einig. Sie bestehen fort, es gilt also Abstand, beim Betreten der Kirchen muss eine Maske getragen werden. Für katholische Messen ist weiter eine Anmeldung nötig, für die regulären Gottesdienste bis Freitagmittag, für Himmelfahrt und Fronleichnam bis jeweils Mittwochnachmittag. Kalteier geht davon aus, dass die eingesetzten Ordner auf Dauer immer weniger zu tun haben, wenn sich die Gläubigen an die Abläufe gewöhnen.

Der Hermannsteiner Pfarrer Wolfgang Grieb hatte derweil eine Idee, die womöglich Nachahmer findet: Er stimmte im großen Kreis mit Abstand zueinander „Lobe den Herren“ an – vor der Kirche nach Ende des Gottesdienstes.