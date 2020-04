Kirchen grüßen zum Ramadan

Im Fastenmonat Ramadan lesen Muslime aus dem Koran. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Wetzlar/Dillenburg (bkl). Zum Fastenmonat Ramadan grüßen die Kirchen traditionell die Muslime zu dieser für sie so bedeutenden Zeit, die zu den Hauptpflichten im Islam gehört. Im Ramadan geht es auch um Mitmenschlichkeit und Versöhnung. Muslimische Gläubige helfen Bedürftigen und entrichten die Armensteuer Zakat.

Die evangelischen und katholischen Kirchen in der Region wünschen den Muslimen in der Corona-Krise und angesichts geschlossener Kirchen und Moscheen Gottes Segen. "Aus eigener Erfahrung können wir gut nachempfinden, wie schwer es nun auch für die muslimische Gemeinschaft sein muss, die feierlichen Rituale nicht vor Ort und nicht im geliebten Kreis der Großfamilie teilen zu können", heißt es in dem Grußwort. Roland Rust, leitender Pfarrer des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill, und Martin Weber, Bezirksdekan des Katholischen Bezirkes Wetzlar, betonen jedoch, dass die Feiertage auch unter diesen widrigen Umständen intensiv gelebt werden können. Beispiele seien Online-Angebote, Briefe, Nachbarschaftshilfe, öffentliches Glockenläuten und Gebetsrufe.

Hoffen auf Begegnungen

in Kirchen und Moscheen

Erfahrungen von Fasten und Gebet seien allen gemeinsam. Wichtig sei darüber hinaus, den gemeinsamen Einsatz gegen die Ausbreitung von Fremdenhass, Hunger und Gewalt sowie Flucht und Krieg nicht zu vergessen.

"Wir wünschen, dass der Tag nicht fern ist, an dem wir uns in der Gemeinschaft der Kinder Abrahams in unseren Kirchen und Moscheen herzlich wieder begegnen können", heißt es am Schluss der Erklärung.