Kirchen werden wieder aufgebaut

Das Sahelland Burkina Faso ist in Afrika als Land der Versöhnung traditionell bekannt. Durch die Veränderung der Klima- und der Besitzverhältnisse aber hat sich seit einigen Jahren etwas verändert: Bauern fürchten noch mehr um ihre Felder wegen durchziehender Herden; die Viehzüchter müssen sich neue Nahrungsquellen für Rinder und Ziegen erschließen.

Dieses Konfliktfeld hatte vor Jahren Pfarrer Hénoc Sib, Präsident der Eglise Reformée (Reformierte Kirche), früh erkannt und sich deshalb sehr schnell für eine Friedensarbeit "Graine de Paix-Friedenssaat" mithilfe von Seminaren und Mediationen in Dörfern eingesetzt.

Heidi J. Stiewink und Wilhelm Wilmers, Mitglieder der Wetzlarer Basisgruppe "TIKATO" von "Brot für die Welt" machten in Burkina Faso 2017 die Bekanntschaft mit Hénoc. Sie waren sehr überzeugt von seinem Einsatz und luden ihn anlässlich seines Europa- und Laufdorf-Besuchs in die Kreuzkirche nach Wetzlar zu einem Informationsabend ein. Auch TIKATO-Spenden gingen dadurch bereits an die Friedens-Seminararbeit.

Diese Versöhnungsarbeit zahlte sich vor Kurzem in hohem Maße aus: In einem Gebiet um Loropeni im Südosten des Landes hatte eine Kirche die Jahrhunderte lang übliche Tradition, dass ein Mitglied des traditionellen Königshauses im Familiengrab beigesetzt wird, nicht respektiert und ohne Absprache mit dem amtierenden König Gan die dem christlichen Glauben zugehörende Prinzessin und Pastorenfrau auf dem christlichen Friedhofs beigesetzt.

Das brachte die große Königsfamilie und ihre Anhänger in den zur Region gehörenden Dörfern in Rage. Sie zerstörten insgesamt 13 Kirchen in dem großen Gebiet.

Schockiert über unsensibles Verhalten der Kirche

In dieser schlimmen Situation wurde Pfarrer Sib um Hilfe gerufen. Er persönlich war über dieses unsensible Verhalten seiner Kirche tief schockiert. In langen behutsamen Konflikt-Gesprächen in einem interreligiösen Prozess gelang es ihm, um gegenseitiges Verständnis zu werben, fehlerhaftes Verhalten vor Augen zu führen und die Parteien zu befrieden.

Am Ende steht nun tatsächlich Versöhnung nach der Mediation mit allen Beteiligten und sogar eine neue Freundschaft zwischen König Gan und Hénoc Sib.

Die Friedensarbeit für gewaltfreies Handeln von Sib und seinem Team soll in weiteren Seminaren weitergeführt werden, kostet Geld und die reformierte Kirche kann es nicht aufbringen. Sie hat aber eine Sonderkollekte in Gottesdiensten erhoben. Nun müht man sich dort um den Wiederaufbau der Kirchen.

Bald kann die erste Kirche nach dem Wiederaufbau in Dienst genommen werden. Der Staat kann nichts zum Wiederaufbau und zu den Seminaren beisteuern. Aber Hénoc Sib wurde als "Mann des Jahres" und mit dem Burkinischen Staatsorden ausgezeichnet.

Seit langer Zeit besteht ein Kontakt zwischen Sib und dem Friedensnetz "Church & Peace" über die damalige Geschäftsführerin Marie-Noelle von der Recke aus Laufdorf. Sie ist Mitglied im Laurentiuskonvent und der Mennonitischen Kirche, die sich zu den Friedenskirchen zählt. Da lag es nahe, dass sie in diesen Kirchen in Deutschland und der Schweiz, in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) und im Laurentiuskonvent Laufdorf um Mithilfe und Spenden für eine Seminarreihe in gewaltfreiem Training warb. An dieser Reihe konnten 120 Menschen teilnehmen, die wiederum als Multiplikatoren wirken. Insgesamt kamen für die Seminarreihe 7620 Euro zusammen.