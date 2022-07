Kirchenkreis an Lahn und Dill digital in aller Welt aktiv

Sechs Konferenzen mit Menschen aus aller Welt: Der Kirchenkreis an Lahn und Dill hält seine Partnerschaftsbegegnungswoche digital ab. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR - Christen aus dem Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill pflegen seit Jahrzehnten sieben Partnerschaften mit Städten und Ländern in aller Welt. Unter Leitung von Superintendent Hartmut Sitzler hat es jetzt sechs digitale Konferenzen mit insgesamt 60 Teilnehmern gegeben.

Einheit, nicht Trennung sei das Normale, sagte Ursula Küppers (Lich), stellvertretende Vorsitzende des Osteuropa-Ausschusses mit Blick auf die Partnerschaft, die in diesem Jahr seit 30 Jahren besteht. Das konnte ihr Dialogpartner aus dem russischen Tambow nur bestätigen: "Uns ist wichtig, weiter den Kontakt zu halten." Gerade auch in der gegenwärtigen politischen Situation.

Im Gespräch mit Senior Matthias Rein, dem leitenden Geistlichen des Kirchenkreises Erfurt, wurde klar, dass die Partner nach Überwindung der deutschen Ost/West-Spaltung ähnliche Fragen beschäftigen, auch hinsichtlich zurückgehender Kirchenmitgliedszahlen.

Dass Corona weiter ein Problem in Botswana ist, wurde deutlich, als die Partner sich mit Maske vor einem Bildschirm versammelten. Beeindruckt zeigten sich die Teilnehmer aus Deutschland darüber, dass mehrere Leitungsämter im Partnerkirchenkreis mit Frauen besetzt sind.

Einheit statt Trennung

ist das Normale

Auch in Indonesien beherrscht die Pandemie das Leben und die Gottesdienste. Bischof Ramos Simanjuntak wünscht sich einen "face to face"-Besuch der Geschwister aus dem Kirchenkreis an Lahn und Dill in Indonesien.

Wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine auch die Situation der Menschen im Süden Afrikas beeinflusst, wurde im Gespräch mit dem Kirchenkreis Windhoek deutlich. Kritisch fragte die deutsche Partnerschaftsvorsitzende Christiane Esser, wie die westlichen Länder in dieser Situation Milliarden für Waffen für die Ukraine spenden könnten, während solche Summen für die Bekämpfung des Hungers nicht zur Verfügung gestellt würden.

Auch von der schwierigen Ernährungslage in Burkina Faso, dem viertärmsten Land der Welt, erfuhren die Teilnehmer der Konferenz.

Gegenstand des Gesprächs der Partnerschaftsbegegnung war zudem die schwierige Sicherheitslage mit Angriffen von Terrorgruppen auf Christen, Animisten und mittlerweile auch auf Muslime. "Ihr gebt uns Hoffnung", zeigte sich Pastor und Direktor i.R. Etienne Bazié den Partnern in Deutschland gegenüber dankbar.