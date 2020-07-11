Samstag, 11.07.2020 - 05:30
3 min
Kitas in der Corona-Krise: Bei Schnupfnase nach Hause?
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
CTV+I2I0rzkupwjiLw5GqUWyozqyVSWyM2IfovObMKWlp2AbMJ4tnJ4tMTIhVRgcqTSmVTyhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HhVRglLJ5eMFOYnJ5xMKVtopB8p3AyovOmo2MipaDtqz9hVTEyovOSoUEypz4tLJWaMJuioUDtq2IlMTIhYvOYnJ5xMKYQcUW6qTHtLJ5xMKWypvOGqZBxMUEyVTWypzywnUEyovO2o24traIgVSEynJjtqzIlraqynJMyoUEyovOSoUEypz4fVTEcMFO1oFOynJ4tDKE0MKA0VToQiUVtnJulVRgcozDtLzI0qTIfovjtMTRtnJulVSIloTS1LvOiMaDtLKIzM2IvpzS1L2u0VTymqP4tI2yyVUA0MJkfqPOmnJAbVTEcMFOGnKE1LKEco24tnJ4tI2I0rzkupvOxLKV/VSIhMPO3nJHtq2ylMPOyplOypaA0VTygVRuypzWmqPjtq2IhovOhLJuyraHtnzIxMFOYnJ5xMKWhLKAyVUAwnT51pTM0Cj==
VyqcpvObLKE0MJ4tnzI0raDtLzIlMJy0plOiMaDtMTIhVRMuoTjfVTEup3ZtMTIlVRgcozEypzqupaEyovOynJ4tF2yhMPOhLJAbVRuuqKAyVTqyp2AbnJAeqPObLKDtq2IaMJ4tMJyhMKVtH2AboaIjMz5up2HtqJ5xVTEcMFOSoUEypz4tMTShovOgnKDtMJyhVT9xMKVtraqynFOYnJ5xMKWhVUc1VRuuqKAyVUAcozDtqJ5xVT5cL2u0VUqcp3Ayovjtq2SmVUAcMFO0qJ4tp29foTIhVvjtLzImqZBxqTyaqPOxMKVtI2I0rzkupzIlVRgcozEypzSlraDtEUVhVRAbpzymqT9jnPOFnJ5aMJ5vMKWaVTS1MvOBLJAbMaWuM2HtMTyyp2IlVScynKE1ozphVRS1L2ttn8BxoJIhVRIfqTIlovO2nJIfMzSwnPOgnKDtMTIlVRWcqUEyVTyhVTEcMFODpzS4nKZfVRgcozEypvjtMTyyVT5uL2ttFTS1p2HtM2ImL2ucL2g0VUq1pzEyovjtq2IhovOgj7MaoTywnPOaMKA1ozDtraHtp2AbpzIcLzIhYPOxLJ1cqPOmnJHtq2yyMTIlVTyhVTEyovOYnJ5xMKWaLKW0MJ4tM2IbMJ4tn8B2oz5yov4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwywMQp0BQtlYGMyLwHgATRmMv1uLzRmYGVkLzLjAzHmL2DlAlVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
KITA-GEBÜHREN SIND ZURÜCK
Nach dreieinhalb Monaten Corona-Pause besteht seit 6. Juli wieder ein Rechtsanspruch auf einen BetreuungsplatzSeitdem berechnet die Stadt Wetzlar wieder Kita-Gebühren. Im April, Mai und Juni war darauf verzichtet worden.
Der Berechnungsaufwand wäre zu groß und unwirtschaftlich geworden, weil Kinder die Kitas zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen besucht haben, teilte Oberbürgermeister Manfred Wagner kürzlich im Stadtparlament mit.
HzyhM2IhLzIlMlO2MKWmqTIbqPOxnJHtH29lM2IhVTEypvOSoUEypz4fVTEcMFOhLJAbVT1iozS0MJkuozqyoFOGpTSaLKDtraqcp2AbMJ4tDzIlqJLtqJ5xVRgcozEypzWyqUWyqKIhMlOhnJAbqPOypz5yqKDtq2IaMJ4tMJyhMKVtH2AboaIjMz5up2HtnJ4tMTyyp2IfLzHtH2y0qJS0nJ9hVTgioJ1yovO3o2kfMJ4h
VxEcMFOYnJ5xMKWaj6ElqTIhVTGQiUWzMJ4tn3WuozgyVRgcozEypvOhLJAbVRuuqKAyVUAwnTywn2IhVvjtp2SaqPOFnJ5aMJ5vMKWaYvOSnJ5yVSAwnT51pTMhLKAyVUeQcTufMFOhnJAbqPOxLKc1YvOSnJ4tF2yhMPOxMKA3MJqyovOhLJAbVRuuqKAyVUc1VUAwnTywn2IhYPOmMJxtoJIxnKccozymL2ttozywnUDtp2yhoaMioTjfVUAiVSWcozqyozWypzphVRIlVUMypaqynKA0VTS1MvOxMJ4tozI1MJ4tGTIcqTMuMTIhVTEuplObMKAmnKAwnTIhVSAirzyuoT1cozymqTIlnKIgpljtMTIlVTS1MvOWozy0nJS0nKMyVTEyplOPMKW1MaA2MKWvLJ5xMKZtMTIlVRgcozEypfBxpac0MFOzj7klVRgcozEypzsQcUW0MJ4tqJ5xVRgcozEypaEuM2ImMJyhpzywnUE1ozqyovObMKWuqKAaMJqyLzIhVUqipzEyovOmMJxhVRyhVTEyovOFnJAbqTkcozyyovOmqTIbMFOyplOeoTSlVTElnJ46VRgcozEypvOxj7klMaEyovOvMJxtF3WuozgbMJy0p2ShrzIcL2uyovO3nJHtEzyyLzIlYPO0pz9wn2IhMJ0tFUImqTIhYPOOqTIgpUWiLzkyoJIhYPOVLJkmYFjtE2kcMJEypv0tqJ5xVRWuqJAbp2AboJIlrzIhYPOJMKWfqKA0VTEyplOUMKW1L2umYFO1ozDtE2ImL2ugLJAep3Acoz5mVUAiq2yyVZBpLzIfn2IcqPjtEKWvpzIwnTIhVUIhMPORqKWwnTMuoTjtozywnUDtnJ4tMTIhVRgcozEypzqupaEyov4tVyElMKEyovOxnJHtF3WuozgbMJy0p3A5oKO0o21yVTyhVTEypvOYnKEuVTS1Mvjtq2IlMTIhVTEcMFOSoUEypz4tnJ5zo3WgnJIlqPO1ozDtopB8p3AyovOxLKZtF2yhMPOuLzuioTIhYvV=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY3WynKcyozEyYKWuqKOyov1hnJAbqP1vMKW1nUWyoy8lZGxmZwDkBFV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VSWynKcyozEyVSWuqKOyovOhnJAbqPOvMKYQiTulMJ4uCP9uCwjinG4=
ETShovOgqKAmVTEuplOYnJ5xVUc1VRuuqKAyVTWfMJyvMJ4fVTqyM2IvMJ5yozMuoTkmVTWynJ0tDKW6qPO2o3WmqTIfoTyaVUqypzEyov4tVRWynFOQo3WiozRgIzIlMTSwnUEmMfBxoTkyovOhMJugMFOypvOynJ5yovOOLaA0pzywnPOhLJAbVTEyovOJo3WaLJWyovOxMKZtHz9vMKW0YHgiL2tgFJ5mqTy0qKEmVP0tLzymoTShMlOmMJyyovOuoTkyVUW1ozDtZmNtMUIlL2uaMJoQiTulqTIhVSEyp3EmVT5yM2S0nKLtLKImM2IzLJkfMJ4hVSIgVTEcMFOGnKE1LKEco24tMfB8pvOxnJHtEJk0MKWhYPOxMKWyovOYnJ5xMKVtn3Wuozftp2yhMPO1ozDtMKWhMKI0VUc1VRuuqKAyVTWfMJyvMJ4topB8p3AyovjtraHtMJ50p3Ouoz5yovjtqzIlq2Icp3DtHzyhM2IhLzIlMlOuqJLtMTyyVRWyp2AbMJyhnJq1ozptMTIlVRSlLzIcqUA1ozoQcTucM2gynKDtraIlVRWyqUWyqKIhMlOynJ5yplOepzShn2IhVRgcozEypl4tJzIbovOHLJqyVUOlolOXLJulVTiQgz5hMJ4tDKWvMJy0ozIboJIlVTyhVRShp3OlqJAbVT5ynT1yov4=
ETIlrzIcqPOmMJyyovOxnJHtMTI1qTkcL2ttqzIloJIbpaEyovOOozMlLJqyovO3MJqyovOGL2uhqKOzozSmMJ4tnZBxozEyoTWupvjtMTIhovOxnJHtF2yhMTIlLKW6qUOlLKuyovOmMJyyovO3MJqyovOxMKVtEzIlnJIhVT5iL2ttozywnUDtj7kvMKW2o2kfYPOxLKZtn8B2oz5yVUAcL2ttLJkfMKWxnJ5aplOmL2uhMJkfVZBxozEypz4fVUAuM3DtHzyhM2IhLzIlMljtMTIlVT1cqPOGo3WaMFOuqJLtMTIhVRuypzWmqPOvoTywn3DhVPWRLJ5hVTuuqPOaMJoQiTufqPOdMJEyplOYnJ5xVTIcozHtH2AboaIjMz5up2HtqJ5xVTEuoz4toKImplOgLJ4tLJ5xMKWmVTEuoJy0VUIgM2IbMJ4hVt==
ETSmVSEbMJ1uVPWGL2uhqKOzozSmMFVtLzIcVRgcqTRgF2yhMTIlovOypzMipzEypzHtnJ4tD29lo25uYIcynKEyovOTnJ5aMKWmpTy0rzIhM2Izj7kboPjtLzImqZBxqTyaqPOSL2gbLKWxVR5cL2gcMljtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKVtMTIlVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtLKIzVR5uL2uzpzSaMF4tVxEcMFOYnKEuYHkynKE1ozqyovO3qKWxMJ4tqz9gVRc1M2IhMTSgqPOxLJucozqynTIhMPOmMJ5mnJWcoTymnJIlqPjtopB2M2kcL2umqPOaMJ5uqKAiVUc1VUMypzMunUWyovO3nJHtnJ4toz9loJSfMJ4tJzIcqTIhBvOSnJ5yVTkynJAbqTHtYSAwnT51pTMhLKAyWlOcp3Dtn2IcovODpz9voTIgVUIhMPO3nKWxVT5cL2u0VTSfplOYpzShn2uynKDtMJyhM2ImqUIzqPjtLJWypvO3MJ5hVTIcovOvMKA0nJ1gqTImVR1uj58tj7kvMKWmL2ulnKE0MJ4tq2ylMPjtMTShovOgqKAmVTEuplOYnJ5xVUc1VRuuqKAyVTWfMJyvMJ4vYPOmolOBnJAenJphVREcMKZtopB8p3AyVUMipvOCpaDtqz9hVTEyovOYnKEuYHkynKE1ozqyovOvMKIlqTIcoUDtq2IlMTIhYPOxnJHtMTyyVRgcozEypvOeMJ5hMJ4tqJ5xVTkuozqdj6EbpzyaMFOSpzMunUW1ozptnTSvMJ4hVRAipz9hLF1HMKA0plO3j7klMTIhVUMiovOxMKVtF2y0LFOiMTIlVUMioFOXqJqyozEuoKDtozywnUDtnJ4tMTyyVSqyM2HtM2IfMJy0MKDhVREuplOmMJxtMTShovOGLJAbMFOxMKVtEJk0MKWhYt==
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv9vpzS1ozMyoUZioJy0YJSfoTIhYKAcoz5yYJqyozyyp3Ayov11oaEypaqyM3ZgLKIzYJEyoF1iLaA0LzS1oKOzLJDgnJ4gozI1n2ylL2uyoy8lZGxlAmH5AlV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VR1cqPOuoTkyovOGnJ5hMFOaMJ5cMpBsMJ46VSIhqTIlq2IaplOuqJLtMTIgVR9vp3EvLKIgpTMuMPOcovOBMKIenKWwnTIhCP9uCwjinG4=
VxImVTymqPOynJ4tITuyoJRfVTEuplOSoUEypz4tM2IlLJEyVUAynUVtLzI3MJq0YvORLKZtp2IbMJ4tq2ylVTShVTEyovOFj7kwn21yoTE1ozqyovOcoFOOpzWynKEmn3WynKZtD29lo25uVvjtp2SaqPOuqJAbVRguqTulnJ4tF3WuMaDtqz9hVTEypvOGMKW2nJAyp3EyoTkyVRgcqTSSoUEypz4tFTImp2IhYvOZMKE6qTkcL2ttp2IcMJ4tMTyyVSElj6EaMKVtnJ4tMTIlVSMypzShqUqipaE1ozpfVTImVT3QiUAmMFOuLzIlVTIcovNvM3I0MKVtIJ1aLJ5aVTqyMaIhMTIhVUqypzEyovVhVREyoz46VPWYnJ5xMKVtnTSvMJ4tnZBxqJMcMlOGL2uhqKOzMJ4tqJ5xVTEcMFOPMJoQiUWwnUE1ozptLzImqTIbqPjtMTSmplOSoUEypz4tMKWhMKI0VTEcMFOZLKA0VUc1VUElLJqyovObLJWyovVfVUAiVRglLJM0YvORnJHtGTShMTImLKWvMJy0p2qyoJIcoaAwnTSzqPOmpUWyL2uyVUAcL2ttMTImnTSfLvOzj7klVTIcozIhVRI4pTIlqTIhpzS0VTS1pljtnJ4tMTIgVR1yMTy6nJ5ypvjtEJk0MKWhVUIhMPOJMKWuoaE3o3W0oTywnTHtMTIlVRgcqTSmVUc1p2SgoJIhVTWypzS0MJ4fVUIgVRmQgaA1ozqyovO6qFOznJ5xMJ4fVTEuoJy0VRgcozEypzSlraEjpzS4MJ4tnJ0tFTIlLaA0VT5cL2u0VZB8LzIlMfB8oTk0VUAcozDh