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Samstag, 11.07.2020 - 05:30
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Kitas in der Corona-Krise: Bei Schnupfnase nach Hause?

In den Kitas herrschen strenge Regeln in der Corona-Krise, Kinder mit Schnupfnasen werden oft heimgeschickt. Der Wetzlarer Kinderarzt Ringenberg blickt mit Sorge auf den Herbst.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Läuft die Nase, ab nach Hause? Strenge Regeln in Kitas stellen Eltern vor weitere Herausforderungen. Foto: Arne Dedert/dpa

Läuft die Nase, ab nach Hause? Strenge Regeln in Kitas stellen Eltern vor weitere Herausforderungen. Foto: Arne Dedert/dpa

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KITA-GEBÜHREN SIND ZURÜCK

Nach dreieinhalb Monaten Corona-Pause besteht seit 6. Juli wieder ein Rechtsanspruch auf einen BetreuungsplatzSeitdem berechnet die Stadt Wetzlar wieder Kita-Gebühren. Im April, Mai und Juni war darauf verzichtet worden.

Der Berechnungsaufwand wäre zu groß und unwirtschaftlich geworden, weil Kinder die Kitas zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen besucht haben, teilte Oberbürgermeister Manfred Wagner kürzlich im Stadtparlament mit.

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