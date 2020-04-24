Kitas: Stadt Wetzlar verzichtet weiter auf Elternbeiträge

Die dezentrale Notbetreuung habe sich in Wetzlar bewährt, sagt Oberbürgermeister Manfred Wagner. Foto: Skolimowska/dpa
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