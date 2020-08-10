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Montag, 10.08.2020 - 07:00
4 min

Kläranlage in Wetzlar: Am Anfang lernt das Fett tauchen

Im fünften Teil unserer Abwässerserie besuchen wir die Wetzlarer Kläranlage. Mit der mechanischen Stufe beginnt die Abwasserreinigung. Zinken fangen Kondome, Gebisse und Armbänder auf.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Blick auf den 42 Meter langen Langsandfang. Im aufgewirbelten Wasser sinken Sand und Fett nach unten. Der Sand wird dort abgesaugt, das Fett taucht unter einer Trennwand hindurch und kommt im linken Teil des Beckens wieder nach oben, wo es von der Wasseroberfläche geschöpft werden kann. Foto: Pascal Reeber

Blick auf den 42 Meter langen Langsandfang. Im aufgewirbelten Wasser sinken Sand und Fett nach unten. Der Sand wird dort abgesaugt, das Fett taucht unter einer Trennwand hindurch und kommt im linken Teil des Beckens wieder nach oben, wo es von der Wasseroberfläche geschöpft werden kann. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Blick auf den 42 Meter langen Langsandfang. Im aufgewirbelten Wasser sinken Sand und Fett nach unten. Der Sand wird dort abgesaugt, das Fett taucht unter einer Trennwand hindurch und kommt im linken Teil des Beckens wieder nach oben, wo es von der Wasseroberfläche geschöpft werden kann. Foto: Pascal Reeber

Blick auf den 42 Meter langen Langsandfang. Im aufgewirbelten Wasser sinken Sand und Fett nach unten. Der Sand wird dort abgesaugt, das Fett taucht unter einer Trennwand hindurch und kommt im linken Teil des Beckens wieder nach oben, wo es von der Wasseroberfläche geschöpft werden kann. Foto: Pascal Reeber

Auf unserem Weg durch die Kläranlage in Steindorf besuchen wir heute die erste Stufe - die mechanische Reinigung: Vom Zulaufpumpwerk (unten) gelangt das Abwasser ins Rechengebäude (rechts) und den Langsandfang (dahinter). Das Zwischenpumpwerk (Mitte) befördert es zur nächsten Reinigungsstufe. Foto: Pascal Reeber

Auf unserem Weg durch die Kläranlage in Steindorf besuchen wir heute die erste Stufe - die mechanische Reinigung: Vom Zulaufpumpwerk (unten) gelangt das Abwasser ins Rechengebäude (rechts) und den Langsandfang (dahinter). Das Zwischenpumpwerk (Mitte) befördert es zur nächsten Reinigungsstufe. Foto: Pascal Reeber

Die Rechen spielen in der ersten, der mechanischen Stufe der Abwasserreinigung die zentrale Rolle, denn sie fischen Fremdkörper aus dem Abwasser. Azubi Jonathan Eastman zeigt auf den Räumer, der die Rechen automatisch säubert, wenn sich dort zu viel Unrat angesammelt hat. Foto: Pascal Reeber

Die Rechen spielen in der ersten, der mechanischen Stufe der Abwasserreinigung die zentrale Rolle, denn sie fischen Fremdkörper aus dem Abwasser. Azubi Jonathan Eastman zeigt auf den Räumer, der die Rechen automatisch säubert, wenn sich dort zu viel Unrat angesammelt hat. Foto: Pascal Reeber

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DIE SERIE

In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)

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