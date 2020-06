Kläranlage muss auch während des Corona-Shutdowns laufen

Bis zu 60 000 Kubikmeter Abwasser kann die Kläranlage des Abwasserverbandes Wetzlar in Steindorf täglich aufnehmen, das sind 20 bis 30 olympische Schwimmbecken. Wie aus einer dreckigen Brühe wieder klares Wasser wird, welche Bauwerke, Technik und Menschen jeden Tag im Einsatz sind, darüber berichtet diese Zeitung in den kommenden Wochen in einer Serie zum Thema Abwasser. Wir nehmen unsere Leser mit in die Kanalisation, in Pumpwerke und ins Tiefbauamt und natürlich mit auf die Kläranlage, zum Beispiel zur Schlammentwässerung (blaues Gebäude) und an die beiden Nachklärbecken (links oben). Foto: Pascal Reeber