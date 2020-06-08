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Montag, 08.06.2020 - 05:30
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Kläranlage muss auch während des Corona-Shutdowns laufen

Der Shutdown war nie eine Option. Die Wetzlarer Kläranlage muss funktionieren - immer. Ein Pandemieplan stellte das sicher. Seit zwei Wochen läuft nun wieder der Normalbetrieb.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Bis zu 60 000 Kubikmeter Abwasser kann die Kläranlage des Abwasserverbandes Wetzlar in Steindorf täglich aufnehmen, das sind 20 bis 30 olympische Schwimmbecken. Wie aus einer dreckigen Brühe wieder klares Wasser wird, welche Bauwerke, Technik und Menschen jeden Tag im Einsatz sind, darüber berichtet diese Zeitung in den kommenden Wochen in einer Serie zum Thema Abwasser. Wir nehmen unsere Leser mit in die Kanalisation, in Pumpwerke und ins Tiefbauamt und natürlich mit auf die Kläranlage, zum Beispiel zur Schlammentwässerung (blaues Gebäude) und an die beiden Nachklärbecken (links oben). Foto: Pascal Reeber

Bis zu 60 000 Kubikmeter Abwasser kann die Kläranlage des Abwasserverbandes Wetzlar in Steindorf täglich aufnehmen, das sind 20 bis 30 olympische Schwimmbecken. Wie aus einer dreckigen Brühe wieder klares Wasser wird, welche Bauwerke, Technik und Menschen jeden Tag im Einsatz sind, darüber berichtet diese Zeitung in den kommenden Wochen in einer Serie zum Thema Abwasser. Wir nehmen unsere Leser mit in die Kanalisation, in Pumpwerke und ins Tiefbauamt und natürlich mit auf die Kläranlage, zum Beispiel zur Schlammentwässerung (blaues Gebäude) und an die beiden Nachklärbecken (links oben). Foto: Pascal Reeber

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DIE SERIE

Ab sofort nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)

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