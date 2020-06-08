Montag, 08.06.2020 - 05:30
4 min
Kläranlage muss auch während des Corona-Shutdowns laufen
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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DIE SERIE
Ab sofort nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)
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