Klassische Musik an der Burgruine in Wetzlar

Gilt als ein Ausnahmetalent: der Kontrabassist Marc-André Teruel. Foto: Katerina Stankevich

WETZLAR - Neues wagen, das wollen die Wetzlarer Kulturgemeinschaft und der Förderverein Kalsmunt am 29. Mai, und zwar ab 16 Uhr mit dem Konzert von Marc-André Teruel (Kontrabass) und Ruben Herrmann (Gitarre) in der Burgruine. Es erklingen Werke von de Falla, Piazzolla, Albeniz und anderen. Kartenvorverkauf unter www.wetzlarer-kulturgemeinschaft.de

Teruel gilt als Ausnahmetalent. So gewann er 2022 mit 19 Jahren den renommierten Schweizer "Rahn Musikpreis". Ein Highlight der Saison 2021/2022 ist eine Konzertreihe mit dem französischen Cellisten Gautier Capuçon.

Im Herbst 2021 debütierte der Kontrabassist in Deutschland bei der Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Ab der Saison 2022/2023 wird Marc-André Artist in Residence sein, und es folgt ein CD Projekt.

Regelmäßig konzertiert Teruel in den renommiertesten Konzertsälen, etwa das Wiener Konzerthaus, Wiener Musikverein, Salzburger Mozarteum, Auditorio Nacional de Música Madrid, Grand Auditorium de Radio France Paris.

Sein Partner ist der Gitarrist Ruben Herrmann, geboren in Diez. Schon in der Jugend gewann er mehrfach Preise beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Nach dem Abitur studierte er klassische Gitarre (Bachelor und Master Performance sowie Master Instrumentalpädagogik) in Karlsruhe und Luzern bei Andreas von Wangenheim und schloss seine Studien mit Bestnote ab.

2017 war Herrmann zum Erasmus-Studium bei Marcin Dylla an der Karol Szymanowski-Musikakademie Katowice, Polen. Er unterrichtet heute Gitarre am Konservatorium in Zürich.