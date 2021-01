Kleine Stationen barrierefrei machen

Die Bahnstation in Sinn ist für den Fahrgastverband Pro Bahn ein Beispiel für den dringend notwendigen barrierefreien Ausbau. Foto: Thomas Kraft/ Pro Bahn Regionalverband Mittelhessen

ASSLAR/EHRINGSHAUSEN/ SINN/HERBORN/HAIGER - Der Fahrgastverband "Pro Bahn Mittelhessen" fordert eine gemeinsame Planung des barrierefreien Ausbaus aller kleinen Bahnstationen auf der Dillstrecke zwischen Aßlar und Dillbrecht als ein "Gesamtkonzept barrierefreies Bahnreisen im Dilltal".

Die Stationen Aßlar, Werdorf, Ehringshausen, Katzenfurt, Edingen, Sinn, Burg, Rodenbach und Dillbrecht bedürfen in etwa der gleichen baulichen grundhaften Investitionen, so die Fahrgastvertreter. Hier müssten jeweils zwei Seitenbahnsteige neu errichtet werden und dort, wo diese noch nicht vorhanden seien, Unterführungen erstmals gebaut werden. Im Fall von Werdorf ist die Überführung der Kreisstraße K 385 für die barrierefreie Erreichbarkeit des Bahnsteigs Richtung Gießen nicht akzeptabel. Auch hier muss eine Unterführung errichtet werden. Die Fußgängerunterführungen müssten entweder mit Aufzügen oder dort wo der Platz ausreicht, durch Rampen mit den Bahnsteigen verbunden werden.

Kleine Stationen nicht in Investitionsprogrammen

Niederscheld stellt mit seinem Mittelbahnsteig aus den 1970er Jahren einen Sonderfall dar, muss aber auch barrierefrei umgebaut werden.

Es ist, so der Pro Bahn Regionalverband Mittelhessen, völlig inakzeptabel, dass keine dieser kleinen Stationen weder in früheren Investitionsprogrammen enthalten ist, welche noch nicht abgearbeitet sind, noch in aktuellen Listen auftaucht. Einhergehen muss der Umbau der kleinen Stationen natürlich mit dem Ausbau und dem Neubau der Bahnhöfe in Herborn, Dillenburg und Haiger, fordert Pro Bahn.

Der Hintergrund dieser Forderung ist, dass aus Sicht von Pro Bahn der ÖPNV im Lahn-Dill-Kreis im Bezug auf die Barrierefreiheit der Bahnstationen deutlich hinterherhinke. Eigentlich sehe das Gesetz vor, dass 2022 der gesamte öffentliche Raum barrierefrei sein muss. "Durch die Einzelauslegung versucht man sich in Einzelbereichen seitens der verantwortlichen Stellen aus dieser Verantwortung zu nehmen, so auch in Bezug auf die kleinen Unterwegsstationen von Bahnstrecke", kritisiert Pro Bahn in einer Pressemitteilung.

Die Tatsache, dass im Rahmen des Konzepts zur Verlagerung des Güterverkehrs aus dem Mittelrheintal, künftig täglich 100 Güterzüge zusätzlich durch das Dilltal rollen sollen, erfordert für Pro Bahn ein schnelles Handeln. Eine gemeinsame Planung der zehn betroffenen Stationen würde eine deutliche Kostenreduzierung bedeuten. Insbesondere könnten durch gemeinsame Anhörungen und Verhandlungen zeitliche Ressourcen deutlich besser genutzt werden. Anstatt mit jeder Kommune für jede Station einzelne Verfahren mit den entsprechenden Erfordernissen durchzuführen, könnten die Synergieeffekte für eine Optimierung der Einrichtungen genutzt werden.

Der Regionalverband kündigt an, für das Thema einen Antrag für den Fahrgastbeirat des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar stellen.