Kleintransporter prallt in stehenden Pferdehänger

Der weiße Kleintransporter prallte auf der L 3054 in den Pferdeanhänger, das Pferd wurde leicht verletzt.

Hüttenberg (gro). Bei einem Auffahrunfall mit einem Pferdeanhänger auf der L 3054 zwischen Weidenhausen und Kleinrechtenbach sind am Samstagnachmittag die 25-jährige Fahrerin und ihr Pferd leicht verletzt worden.

Die junge Frau aus Hüttenberg fuhr in Richtung Kleinrechtenbach und wollte links in den Wirtschaftsweg zum Ludwigshof abbiegen. Nach Polizeiangaben registrierte der 28-jährige Fahrer eines dahinter fahrenden Kleintransporters das stehende Gespann zu spät. Der Sprinter prallte in den Pferdehänger und verschob diesen, sodass die rechte Fahrbahn blockiert wurde. Der 28-jährige Wetzlarer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr entfernte anschließend ausgelaufene Flüssigkeiten von der Fahrbahn.