Kleist wird neuer Co-Chef des Kreis-Jobcenters

Sebastian Kleist (l.) wird neues Vorstandsmitglied beim Kreisjobcenter.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG (red/jli). Sebastian Kleist wird ab November neues Vorstandsmitglied des kommunalen Jobcenters Lahn-Dill. Er folgt auf Peter Dubowy, der in den Ruhestand geht, und leitet dann gemeinsam mit Marlies Polkowski die Behörde.

Behörde betreut knapp 17 000 Hartz-IV-Empfänger

Das teilte Stephan Aurand (SPD), Kreis-Sozialdezernent und Verwaltungsratsvorsitzender des Jobcenters, in der Sitzung des Kreistags mit.

Das Kreis-Jobcenter beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und ist für die knapp 17 000 Hartz-IV-Empfänger (inklusive ihrer Angehörigen) im Lahn-Dill-Kreis zuständig, berät sie und versucht, sie in den Arbeitsmarkt zu vermitteln, und zahlt ihnen in diesem Jahr 115 Millionen Euro an Sozialleistungen des Bundes aus. Das Jobcenter wurde 2012 gegründet und seitdem von Polkowski und Dubowy geleitet, es hat Standorte in Wetzlar und Dillenburg und wird vom Lahn-Dill-Kreis getragen.

Der Verwaltungsrat des Jobcenters hat in seiner Sitzung im Juni die Weichen für die Nachfolge von Peter Dubowy gestellt, der sich am 31. Oktober in den Ruhestand verabschiedet.

Sebastian Kleist war nach Angaben des Jobcenters bis 2013 bei der Agentur für Arbeit in Wetzlar Leiter des Arbeitgeberservices, danach als Bereichsleiter bei der Arbeitsagentur Gießen tätig. Aktuell ist er operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur in Frankfurt. Seine familiären Wurzeln liegen in der Region.