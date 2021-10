Klimafreundlich leben, wie geht das?

Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) schlägt eine Tonne CO2 um. Neben ihm steht der Initiator der Klimawette, Michael Bilharz. Bis zur UN-Klimakonferenz in Glasgow am 1. November, so die Herausforderung an die Stadt, sollen in Wetzlar 794 Tonnen CO2 eingespart werden. Foto: Sebastian Reh