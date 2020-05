Klinikum gibt per Online-Chat Infos zur Geburt

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Der Infoabend „Rund um die Geburt“ am Klinikum Wetzlar findet aufgrund der Corona-Pandemie als Online-Meeting statt. Interessierte Schwangere können sich am Dienstag, 19. Mai, um 19 Uhr in das Meeting einwählen. Im Rahmen des Online-Chats können der Kreißsaal und die Wochenstation besichtigt werden. Eine Ärztin und eine Hebamme beantworten darüber hinaus Fragen der werdenden Eltern.

Die Teilnahme ist über die Seite www.zoom.us/join möglich. Die Log-in-Daten werden am Tag vor der Veranstaltung auf www.lahn-dill-kliniken.de bekannt gegeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Fragen werden vorab im Kreißsaal des Klinikum Wetzlar unter Telefon 0 64 41-79 26 20 beantwortet.