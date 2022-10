Klinikum Wetzlar: "da Vinci" hilft beim Eingriff

Frank Ulrich (v. l.), Peter Stuzmann und Victor Teodor Garlonta beantworten beim Aktionstag "Roboterassistierte Chirurgie" auch Fragen der Besucher. (© Klinikum Wetzlar)

WETZLAR - Das Mittelhessische Robotikzentrum am Klinikum Wetzlar lädt am Donnerstag, 3. November, zum zweiten Mal zum Aktionstag "Roboterassistierte Chirurgie" ein. Drei Chefärzte stellen den OP-Roboter "da Vinci" vor, mit dem Patienten am Klinikum seit zwei Jahren operiert werden.

Die Chefärzte der drei Fachdisziplinen - Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie, Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie und Gynäkologie und Geburtshilfe - Dr. Frank Ulrich, Dr. Victor Teodor Garlonta und Dr. Peter Stuzmann informieren zwischen 17 und 19 Uhr mit Kurzvorträgen über das System, die Einsatzgebiete und die Vorteile. Die Ärzte stehen mit ihrem Team auch für Fragen und Gespräche bereit. Die Besucher erhalten zudem die Gelegenheit, mit praktischen Übungen das eigene Geschick an einem da-Vinci-Simulator unter Beweis zu stellen.

Nur für gesunde und negativ getestete Besucher

Besucher werden gebeten, einen Corona-Schnelltest zu machen und nur zu kommen, wenn dieser negativ ist und man keine Symptome hat. Außerdem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Weitere Infos: Telefon 06441-792276. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist frei. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.