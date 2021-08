Klinikum Wetzlar: Einmal selbst den OP-Roboter bedienen

Mit dem Operations-Roboter da Vinci können Ärzte bei minimalinvasiven Operationen sehr genau arbeiten. Archivfoto: Christian Keller

WETZLAR - Einmal selbst einen Operations-Roboter bedienen, das können Besucher des Aktionstags "Roboterassistierte Chirurgie" am Klinikum Wetzlar. Die Klinik für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie lädt, gemeinsam mit der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie, für Donnerstag, 2. September, in das Konferenzzentrum der Lahn-Dill-Kliniken am Klinikum Wetzlar ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Die beiden Chefärzte, Dr. Frank Ulrich und Dr. Victor Teodor Garlonta, informieren in Kurzvorträgen über das innovative System, die Einsatzgebiete und die Vorteile der roboterassistierten Chirurgie. Die Besucher können zudem das eigene Geschick an einem da Vinci-Simulator beweisen.

Teilnahme nur mit

Vorab-Anmeldung möglich

Mit dem neuen Hightech-Gerät können Patienten noch schonender operiert werden. Aktuell werde das System von den Ärzten der Allgemeinen, Viszeralen und Onkologischen Chirurgie sowie der Urologie genutzt, erläuterte Stefanie Mohr, Pressesprecherin der Lahn-Dill-Kliniken. Bei einem Eingriff übertrage das System alle Bewegungen des Operateurs eins zu eins und diene so als hochpräziser verlängerter Arm des Chirurgen.

Am Aktionstag können ausschließlich geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen teilnehmen. Der Eintritt ist nur nach Vorlage des entsprechenden Nachweises und unter Beachtung der Hygieneregeln möglich. Eine Anmeldung ist vorab zwingend erforderlich. Sie kann erfolgen im Internet unter www.lahn-dill-kliniken.de/aktuelles/veranstaltungen oder unter Telefon 01 60-1 63 79 08 (werktags von 9 Uhr bis 12 00 Uhr). Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.