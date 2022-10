Köche kochen auf dem Wetzlarer Wochenmarkt

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Samstag, 22. Oktober, bieten die Köche des Zweigvereins der Köche Gießen-Wetzlar den Kunden des Wochenmarkts auf dem Wetzlarer Domplatz wieder leckere Gerichte an. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Zu haben sein werden an diesem Tag Kürbiscremesuppe, Kürbis-Kartoffel-Puffer mit Apfelkompott und als Nachtisch ein Kürbis-Tiramisu, solange der Vorrat reicht. Die Leckereien werden von den Köchen kostenfrei angeboten, eine Spende wird jedoch erbeten. Rezepte und Zutaten der jeweiligen Gerichte können auf dem Wochenmarkt erworben werden. Die Wochenmärkte in Wetzlar finden immer donnerstags von 8 bis 15 Uhr in der Bahnhofstraße und samstags von 8 bis 14 Uhr auf dem Domplatz statt.