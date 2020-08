Kokelndes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Wetzlar

(Symbolfoto: Paul Zinken/dpa)

WETZLAR - Wohnungsbrand im Chattenweg und Menschenleben in Gefahr. So lautete die Alarmmeldung am Dienstag gegen 5 Uhr bei der Einsatzleitstelle. Doch vor Ort entpuppte sich dies als angebranntes Essen in einem Topf auf dem Herd, den der nach Angaben der Polizei alkoholisierte Bewohner offensichtlich vergessen hatte.

Zum Glück hatte der Rauchmelder angeschlagen. Die Polizisten nahmen den Mann zur Ausnüchterung mit auf die Wache. Die Wehren Innenstadt, Büblingshausen, Hermannstein und Niedergirmes konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.