Kommentar zum Aussetzen von Kampfmitteluntersuchungen: Blinder Alarm?

Jetzt teilen:

Verknüpfte Artikel

Jetzt teilen:

In der Corona-Krise sind die Halbwertzeiten von Plänen unberechenbar. Das muss einmal mehr auch die Stadt Wetzlar feststellen. Noch bis zu diesem Dienstag war alles darauf ausgerichtet, dass ab nächster Woche mit dem Lückenschluss des Lahnuferwegs zwischen Hintergasse und Alter Lahnbrücke gestartet wird. Bis das Regierungspräsidium Darmstadt vor zwei Tagen eine neue Handlungsanweisung auf den Weg brachte, nach der auf Kampfmitteluntersuchungen verzichtet werden soll, sofern sich im 1000-Meter-Radius rund um die Grundstücke Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken oder Seniorenheime befinden. Dabei handelt es sich um kein Verbot, sondern eine Bitte. Der Auslöser ist nachvollziehbar. Niemand möchte sich in Zeiten von Corona und Abstandsgebot die Evakuierung Hunderter älterer Menschen, oft mit Vorerkrankungen, vorstellen. Erste Magnetfelduntersuchungen am Lahnufer hatten keine Hinweise auf etwaige Blindgänger ergeben, dennoch blieben einige wenige Stellen ungeklärt. Auch dort wird es sich aller Voraussicht nach um alte Töpfe, Dosen und dergleichen handeln. Doch, sollte eine Fliegerbombe auftauchen, kann das Loch nicht einfach wieder zugeschüttet werden, als sei nichts gewesen.