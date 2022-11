Kommentar zur Weltmeisterschaft in Katar: Eine leichte Wahl

Die Nachfrage ist nur sehr gering: Das Oberbieler Sport- und Modehaus Kaps verkauft in seiner Filiale in Wetzlar Deutschland-Trikots und offizielle WM-Fußbälle (li.). „Kein Katar in meiner Kneipe!“: Das „Shamrock“ in Wetzlar zeigt keine Spiele, auch kein Finale mit Deutschland (re.). (© Leonie Dittrich, „Shamrock“ Wetzlar)

Was ist gut, was ist schlecht? Was ist vertretbar, was nicht? Immer wieder stellt einem das Leben schwierige Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Gründe für oder gegen die spätere Entscheidung gibt es in den meisten Fällen fast immer. Mal weniger, mal mehr. Was auch der Grund ist, warum man die eigene Entscheidung am Ende doch wieder bereut. Das ist am Beispiel der Winter-WM in Katar anders. Angefangen mit der mehr als rätselhaften Vergabe an den reichen Wüstenstaat, über Meldungen zu Tausenden verstorbener Gastarbeiter bis hin zu den verachtenswerten Äußerungen eines WM-Botschafters über Schwule und Frauen, die gezeigt haben, welche mittelalterlichen Werte das Land, das flächenmäßig nicht größer als Hessen ist, tatsächlich vertritt. Die Liste der Punkte, die eindeutig dagegen sprechen, das sportliche Geschehen am Persischen Golf in klimatisierten Stadien auch nur eine Sekunde lang auf dem Bildschirm zu verfolgen, ist so lang, dass der hier zur Verfügung stehende Platz nicht einmal im Ansatz ausreichen würde, um alle Aspekte zu nennen. Und die Gründe, die dafür sprechen? Fehlanzeige! Nein, mit Sport hat die Weltmeisterschaft in Katar rein gar nichts zu tun. Stattdessen ist sie ein Symbol dafür, dass die Kommerzialisierung des Fußballs derart fortgeschritten ist, dass es schlichtweg unheimlich ist. Die Entscheidung vieler Kneipenbesitzer, Gastronomen und Co., auf die Übertragung der Weltmeisterschaft und damit mutmaßlich auch auf finanzielle Einnahmen zu verzichten, ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Nun liegt es an einem jeden Einzelnen, durch den Boykott der Weltmeisterschaft ein kleines Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, dass sich die reichen und mächtigen Männer dieser Welt mit ihrer Gier ins eigene Fleisch geschnitten haben.