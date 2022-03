Kommt einer der nächsten Bundestrainer aus Wetzlar?

Die Teilnehmer des Lehrgangs mit (hinten, v. l.) Yves Lohwasser, Annette Kerkemeyer, Thorsten Möller (Marktbereichsleiter Commerzbank), Karl-Otto Mank sowie dem für die Organisation an der Goetheschule verantwortlichen Sportlehrer Andreas Schulz (vorne, l.). Foto: Frank Stühler

WETZLAR - Der erste Schritt zur Trainerkarriere - vielleicht sogar zum Fußball-Bundestrainer - ist gemacht: 16 Schüler der Goethe- sowie zwei Jugendliche der Steinschule haben die Ausbildung zum DFB-Juniorcoach absolviert.

Der Lehrgang gilt als wichtige Säule innerhalb der Ausbildung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und ermöglicht den Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit. Fußballbegeisterte Schüler ab 15 Jahren werden in einer 40-stündigen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Die Jugendlichen sollen anschließend in einer einjährigen Praxisphase frühzeitig Trainererfahrung sammeln und Kindern den Spaß am Fußball vermitteln.

Die Ausbildung erfolgt direkt an den Schulen und wird vom jeweiligen Landesverband begleitet. Die Goetheschule Wetzlar war bereits zum vierten Mal Ausrichter des Lehrgangs und darf sich deshalb nun "DFB Junior-Coach Ausbildungsschule" nennen. In Anerkennung dieser Zusammenarbeit überreichte Karl-Otto Mank, Lehrgangsleiter beim Hessischen Fußballverband, eine entsprechende Plakette an die kommissarische Schulleiterin Annette Kerkemeyer.

Mank erklärte, alle Teilnehmer hätten "Top-Leistungen abgeliefert" und sehr gute Ergebnisse erzielt, sagte er.

Auch Yves Lohwasser vom Hessischen Fußballverband lobte das Projekt: Die Zusammenarbeit mit der Goetheschule, an der die Lehrgänge im Zweijahresrhythmus stattfinden, laufe überragend. Es seien stets genug Teilnehmer gemeldet, die Qualität sei hoch, das Feedback durchweg positiv.

Die kommissarische Schulleiterin Annette Kerkemeyer gab das Lob zurück und dankte den Vertretern des Fußballverbandes für die gute Zusammenarbeit. Ihr Dank galt ebenfalls Andreas Schulz, der als Sportlehrer an der Goetheschule erneut für die Organisation des Lehrgangs verantwortlich war.