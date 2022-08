Kontrolle verloren: Heftiger Aufprall im Philosophenweg

Große Wucht: Der Ford Fiesta der 73-Jährigen rammt den geparkten Fiat derart heftig, dass dieser über den Bürgersteig bis an die nächste Mauer gedrückt wird. Foto: VRM Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Was letztlich die Ursache für den Unfall am Donnerstagmorgen im Philosophenweg war, ist bisher unklar. Fest steht, dass eine 73-jährige Solmserin gegen 8.41 Uhr auf Höhe der Hausnummer 23 gegen einen geparkten Mini-Van gefahren ist. Der Aufprall war so heftig, dass der am Straßenrand geparkte Fiat Doblò über den Bürgersteig gegen eine Grundstücksmauer geschoben wurde.

Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen

Wie Polizeipressesprecher Guido Rehr erklärte, sei die Solmserin in ihrem Ford Fiesta bergauf in Fahrtrichtung Neuer Friedhof unterwegs gewesen. "Dabei ist sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen das geparkte Fahrzeug gefahren", sagte er. Außer den Autos, die beide nicht mehr fahrtüchtig waren und abgeschleppt werden mussten, wurde noch eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 7500 Euro. Die 73-jährige Fahrerin wurde laut Polizei trotz des heftigen Aufpralls nicht verletzt.

Lesen Sie auch: Umzug XXXL: Wetzlarer Feuerwehr verlässt die Wache 1

Verknüpfte Artikel

Anwohner schilderten der Redaktion, dass es aufgrund der aus ihrer Sicht teils unübersichtlichen Streckenführung - Verkehrsinseln ragen in die Fahrbahn hinein, und bergauf ist ein Fahrradschutzstreifen eingezeichnet - immer wieder zu unübersichtlichen Situationen kommen würde.