Kontrolle von Polizei und Ordnungsamt in Wetzlar

WETZLAR - Mitarbeiter der Wetzlarer Polizei, der Bereitschaftspolizei Lich und der Ordnungspolizei Wetzlar führten am Montag dieser Woche Kontrollen im Stadtgebiet Wetzlar durch. Dabei ahndeten sie mehrere Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona- und Betriebsbeschränkungen.

Im Rahmen der Aktion "Sicheres Wetzlar" nahmen die Sicherheitskräfte von 14 bis 22 Uhr neuralgische Punkte in der Domstadt ins Visier. Auf einen Hinweis hin trafen die Ordnungshüter in einem Parkhaus im Karl-Kellner-Ring auf drei Männer, die dort Alkohol konsumierten. Sie erhielten Platzverweise und werden wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung angezeigt. Am frühen Nachmittag schritten die Einsatzkräfte am Bahnhof ein. Ein stark angetrunkener Mann griff dort zwei Personen tätlich an und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Er wurde im Polizeigewahrsam ausgenüchtert und wird sich wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten müssen.

Am späten Abend beschäftigten jeweils größere Gruppen von jungen Leuten am Rewe-Parkplatz in Niedergirmes und auf dem Parkplatz Bachweide die Ordnungshüter. Auch in diesen Fällen hielten sich die Angetroffenen nicht an die geltenden Corona-Regeln. Es folgten Platzverweise sowie Ordnungswidrigkeitsanzeigen.