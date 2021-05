Konzert mit Bierverkostung

Bierverkostung und Musik: Die Band "Mandowar" lädt zum Konzert per Live-Stream ein. Foto: Stephan Klement

WETZLAR/HÜTTENBERG - "Man muss sich was einfallen lassen", sagt Nils Hofmann, Gitarrist und Sänger der Band "Mandowar" aus Wetzlar. Eigentlich wollte die im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen mit einer großen Tour feiern. Dank Pandemie wurde daraus nichts. Nun wollen die Bandmitglieder am Samstag, zum ersten Mal seit August 2020, wieder ein Konzert geben - nicht live auf der Bühne, dafür im Livestream. Gesendet wird aus dem Studio der Band in Hüttenberg.

"Es gibt wahrscheinlich auch in nächster Zukunft keine Möglichkeit, die Jubiläumstour angemessen nachzuholen. Als unsere Agentur "Lautstrom" dann mit der Idee für das Beertasting-Konzert kam, waren wir sofort dabei", erzählt Hofmann.

Wie muss man sich so ein Konzert vorstellen? Das Trio bietet das Konzert in Kooperation mit der Brauerei Detmold an. Neben dem Verkosten einzelner Biere, gibt es ordentlich was auf die Ohren. Das Trio wird, wie gewohnt mit Mandoline, Bass und Gitarre, Songs bekannter Rockbands spielen, darunter solche von "Metallica", "Rammstein", "Iron Maiden", "Queen" oder "Led Zepplin". Fans aus ganz Deutschland können sich zuschalten. Im Vorfeld konnten sie Boxen mit den Biersorten bestellen. Diese werden dann per Videokonferenz gemeinsam mit der Band verkostet. "Das ist das Schöne, dass wir so auch mal wieder in den direkten Kontakt mit den Leuten treten können und ihre Reaktionen sehen", sagt der Musiker. Auch wenn das Konzert nicht das klassische Live-Gefühl ersetze, die Band freue sich riesig. "Wann konnten wir unserem Publikum schon mal eine Bierverkostung anbieten?"

Wer keine Box mehr ergattern konnte, nicht am Tasting teilnehmen will oder grundsätzlich lieber passiv zuhört, der kann das Konzert auch über einen herkömmlichen Stream verfolgen. Tickets gibt es ab einem Preis von 17 Euro über buehne21.de. Los geht es am Samstag, 8. Mai, um 20.30 Uhr.

Leser dieser Zeitung haben die Möglichkeit, einen kostenlosen Zugang zum Konzert zu gewinnen. Die Band verlost insgesamt fünf davon. Und so funktioniert es: Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 7. Mai, 12 Uhr eine E-Mail mit Name, Anschrift und eigener E-Mail-Adresse an lokalredaktion-wnz@vrm.de. Die Gewinner werden benachrichtigt und erhalten von der Agentur dann den Link für den Zugang.