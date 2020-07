Konzert mit „Halfpipe“ ersetzt Sommerfest

Gerhard Knerr (l.) mit Tochter Tanja und Werner Scherer singen und spielen als Band „Halfpipe“ für die Bewohner der Wohnanlage Kalsmunt der Lebenshilfe. (Foto: Lothar Rühl)

WETZLAR - (rl). „Endlich ist es wieder möglich, Veranstaltungen in unserer Wohnanlage durchzuführen“ – Einrichtungsleiter Matthias Veit von der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg ist bei diesen Worten die Erleichterung anzumerken. Über Wochen hatte das Betreuungsverbot in den Werkstätten der Lebenshilfe die Bewohner daran gehindert, ihren Arbeitsplatz zu betreten. „Dies führte bei manchen Betreuten zu Aggressionen, und ich habe viele Gespräche führen müssen“, so Veit.

Das Konzert der Gruppe „Halfpipe“ bot nun eine erste Abwechslung. „Musik führt zu Entspannung und Abbau von Aggressionen“, weiß Veit. Tatsächlich haben die 58 Bewohner der Band nicht nur zugehört, sondern haben getanzt, die Arme in die Höhe gehoben und sich über die Musik gefreut.

„Halfpipe“ spielen seit zwei Jahren zusammen. Die Gruppe besteht aus dem Rechtsanwalt Werner Scherer aus Schwalbach sowie seinem ehemaligen Schulkameraden Gerhard Knerr aus Grünberg und dessen Tochter Tanja. In die Wohnanlage Kalsmunt waren sie mit Oldies aus den 50er- bis 70er Jahren sowie neueren Schlagern gekommen. „Hello Mary Lou“ von Ricky Nelson, „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg und Chiquitita der schwedischen Gruppe Abba beflügelten die Zuhörer. „Ramona“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Du hast mich tausend Mal belogen“ oder „Rote Lippen soll man küssen“ führten in die gute alte Zeit zurück. „Die Anfrage der Lebenshilfe haben wir gerne angenommen. Die kommerziellen Konzerte sind ja alle weggebrochen. Deshalb freuen wir uns, kostenlos hier aufzutreten“, erläuterte Scherer.

Bewohner freuen sich über die Musik im Freien

Für die Lebenshilfe war das Konzert eine Art Ersatz für das jährliche Sommerfest, das gewöhnlich viele hundert Besucher zusammenführt. Weil eine solch große Veranstaltung derzeit wegen Corona nicht durchführbar ist, haben sich die Lebenshilfe-Bewohner über das kleine „Sommerfest“ mit Konzert im Freien gefreut.