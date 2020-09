Korb für OB Wagner

Ganz schön sportlich: Junge und ältere Sportler - darunter auch Oberbürgermeister Manfred Wagner und Peter Matzke (l.), Leiter des Koordinationsbüros Soziales und Jugend, - werfen Körbe auf dem neuen Basketballfeld in Dalheim. Foto: Tanja Freudenmann

WetzlarDie Basketbälle fliegen von allen Seiten in die Körbe, nebenan versuchen die Spieler auf dem neuen Boule-Platz, ihre Kugel möglichst nah ans spielentscheidende "Schweinchen" zu bugsieren: Am Basketballfeld und an der Boule-Anlage in Dalheim ging's am Dienstagnachmittag ganz schön sportlich zu. Gekostet haben die neuen Freizeitflächen, die offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurden, rund 58 000 Euro. Zwei Drittel der Kosten werden von Bund und Land mit dem Programm "Sozialer Zusammenhalt" (früher "Soziale Stadt") getragen.

Der Wunsch nach mehr Freizeitflächen für Jugendliche und Erwachsene sei bereits geäußert worden, als der Rahmenplan zur Sozialen Stadt Dalheim/Altenberger Straße erstellt worden sei. Vielfach habe man mit Jugendlichen und Interessierten vor Ort gesprochen, Anregungen mit aufgenommen, sagte Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD).

Inzwischen hat der einst marode Basketball-Platz einen neuen Asphaltbelag bekommen, die Sträucher drumrum wurden gestutzt, ein neuer Ballfangzaun aufgestellt. Jetzt fehlen nur noch die Linien. Die kommen bald, versprach der OB. Zwischen Basketballfeld und Brunnen in der Neukölln-Anlage ist zudem ein neuer Platz für Boule-Sportler entstanden. Boule-Kugeln können im Mehrgenerationenhaus, Basketbälle im Spielhaus Dalheim geliehen werden. Mit den neuen Plätzen könne "das Miteinander im Quartier noch besser gepflegt", es könne erlebbar, anfassbar gemacht werden, so Wagner. Er dankte dem scheidenden Peter Matzke vom Koordinationsbüro Sozial- und Jugendwesen, der stets ein Gespür für Fördermöglichkeiten gehabt habe und dessen Handschrift auch bei diesem Projekt sichtbar sei.