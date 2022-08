Kraftvolle Malerei im Wetzlarer Kunstverein

"Auf der Haut" heißt diese Arbeit von Bernd Zeißler. Foto: WKV

WETZLAR - Es sind in der Regel ungegenständliche, aber farbstarke, kompakte und kraftvolle Arbeiten, die der Maler Bernd Zeißler im Wetzlarer Kunstverein zeigt.

Es ist eine Malerei, die prozessgetrieben ist, es sind Bilder, für die sich der Künstler gewissermaßen treiben und von dem beeinflussen lässt, was die auf dem Malgrund hinterlassenen grafischen wie malerischen Spuren ihm "sagen". So geschieht es, dass er auf der Leinwand plötzlich etwas vor sich sieht, das ihn zu Assoziationen anregt und auf das er wie in einem stillen Dialog wiederum reagiert.

Im weiteren Verlauf beginnt der Prozess des Verdichtens des Bildes und des Hervorhebens spezifischer Merkmale, seien es zuweilen skurrile Figurationen oder architektonische Details, Ziffern, Handschriften, Wortfetzen, gerne auch Boote, die für Zeißler das Unterwegssein ausdrücken. Dieses Treibenlassen führt dazu, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen können; was diese Ausstellung eindrücklich vor Augen führt.

Fantasien auf die

Malfläche projizieren

Mal sieht der Betrachter etwas Landschaftliches oder auch Figürlichen oder es dominiert das rein Gestische. Aber immer sind die Arbeiten ein Abbild seiner emotionalen Befindlichkeiten, schreibt Zeißler. Sich malerisch so ausdrücken, heißt für ihn nichts anderes als seine Träume, Ängste, Gedanken und Visionen, seine Fantasie auf die Malfläche zu projizieren.

Die Ausstellung "Polverschiebungen" ist bis 21. August im Wetzlarer Kunstverein, Hauser Gasse 17, zu sehen. Öffnungszeiten: freitags 16 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 14.30 Uhr und sonntags 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.