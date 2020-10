Kraftvolle Malerei von Andrea Simon in der Stadtgalerie

Andrea Simon vor ihrem Bild, das den Titel "Grün" trägt. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - "Eruptives Farbmaterial", ein "Urknall der Farbe" oder "vulkanische Farbexplosionen": Das sind nur einige der Assoziationen, die sich dem Betrachter beim Anblick der Bilder von Andrea Simon in der Wetzlarer Stadtgalerie aufdrängen. Am Freitagabend fand dort die Vernissage zu der Ausstellung "Farbspuren" statt. Die Künstlerin selbst ist in Wetzlar keine Unbekannte, da sie schon mehrfach ausgestellt hat. Sie betonte, dass das Sehen und nicht das Erklären für ihre Bilder wichtig sei.

Die Vernissage fand unter Corona-Bedingungen statt, sodass nur rund 20 Gäste anwesend sein durfetn. Jörg Kratkey, Kulturdezernent der Stadt Wetzlar, begrüßte das kleine Publikum, darunter die Künstlerin selbst sowie Gert Heiland, Redakteur dieser Zeitung, der die Einführungsrede hielt.

Heiland erklärte, dass er ein Fan dieser Kunst und der Künstlerin sei, seit Jahren Andrea Simons künstlerische Entwicklung verfolge und immer wieder über die Gradlinigkeit staune, mit der sie ihren Weg geht. Ihre Malerei verbinde er immer wieder mit zwei Begriffen.

Zum einen Sinnlichkeit, die sich bereits schon im Malprozess widerspiegele.

Simon setze eine Farbe auf die Leinwand. Eine Farbe reagiere mit einer anderen und so entwickele sich ein Dialog, bei dem die Malerin ihrem Impuls nachgebe. Oder wie es der informelle Künstler Bernard Schultze definierte: "Der Wille wird bis auf ein Minimum ausgeschaltet, der Instinkt kann sich umso freier entfalten." Dieser Dialog Malerin - Bild brauche seine Zeit. Das Bild müsse pausieren, stehe an der Wand, damit die jüngste der vielen Ölfarbschichten trocknen könne. Diese Pausen böten der Malerin, die inzwischen an einem neuen Werk arbeite, auch Zeit und Gelegenheit, das Bild immer wieder zu prüfen, zu verändern.

Aber es gebe auch Bilder, die ad hoc in einem "Malrausch" entstünden, aufgewühlte Farbmeere, die fast alle Sinne berührten. Heiland lud das Publikum ein, die Sinnlichkeit der Farben zu genießen, und zwar in der visuellen Wahrnehmung, aber auch den Geruch der Ölfarbe, deren Körperlichkeit im pastosen Auftrag, der schon etwas Skulpturales habe.

Der zweite Begriff, den Gert Heiland mit der Malerei von Andrea Simon verbindet, ist Einfühlungsvermögen. Der Betrachter sollte sich nicht damit aufhalten, die Bilder lesen zu wollen, Motive, Inhalte, Botschaften zu finden. "Sehen, nicht erklären, sei wichtig", sage die Künstlerin, "sich einlassen, nicht denken." Denn man bekomme, was man sehe: Farben, "informelle" Formen aus Farbe, keine deutbaren Formen, Konturen, kein Thema, keine Theorie, kein Motiv. Titel? Ja, schon, aber diese verrieten nur, was ist: Grün, Rot, Blau. Simon zelebriere die Möglichkeiten der Farbe, gewähre ihr Freiheit.

Eine Freiheit, die auch die Betrachter durchaus fordere. Heiland: "Was wir sehen, sind kraftstrotzende Bilder, Kunst, die tief in uns eine emotionale Saite anschlägt und erst nach und nach den Verstand infiltriert." Für Andrea Simon sei jedes Bild ein Schritt weiter auf dem Weg hin zur klaren Harmonie, zum perfekten Werk. Und auf die Frage, wann ein Bild fertig sei, habe sie gesagt: "Ich spüre das Bild, und wenn mein Herz klopft, ist es gut."