Krankenhausbeschäftigte fordern: Mehr zahlen, statt nur zu klatschen

Tarifbeschäftigte der Lahn-Dill-Kliniken sind am Mittwoch in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Sie fordern mehr Gehalt und bezahlte Pausen als Wertschätzung auch für ihren Einsatz in Corona-Zeiten.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar