Kreative Kunstwerke von Kindern

Fantasievolle Schneebälle, wie hier von der Kindertagesstätte "Bärenland" in Dutenhofen fotografiert, wurden zu Hause in den Familien gebastelt. Foto: Kita Bärenland

WETZLAR - Seit der Gründung von "Wetzlar liest - von Anfang an und überall", einem Gemeinschaftsprojekt der Stadtbibliothek, der Phantastischen Bibliothek und dem Jugendamt der Stadt Wetzlar, findet eine solche Projektwoche jedes Jahr statt.

In diesem Jahr stand "Wetzlar liest ..." coronabedingt natürlich vor besonderen Herausforderungen, denn viele Kinder sind derzeit zu Hause, sollen aber nach Möglichkeit in die laufenden Aktionen mit eingebunden werden.

Deshalb regte die Kooperation im Januar dazu an, sowohl zu Hause als auch in den Kitas mit dem Bilderbuch und dem Erzähltheater zu Sang-Keun Kims Bilderbuch "Wenn du Sorgen hast, rolle einen Schneeball" (Beltz&Gelberg) zu arbeiten. Darin rollt ein einsamer Maulwurf, dem Rat seiner Großmutter folgend, einen großen und dicken Schneeball, damit dieser alle seine Sorgen mitnehmen soll.

Tatsächlich aber bleiben nach und nach viele Waldtiere in der wachsenden Schneekugel hängen. Als die große Kugel platzt, ist die Überraschung groß - und der Maulwurf nicht mehr einsam.

Christina Peters, Fachberatung im Bundesprogramm "Sprach-Kitas", stellte zahlreichen Kitas die Geschichte vorab im Rahmen eines virtuellen Arbeitskreises vor, gab Vorlesetipps und kleinere literaturpädagogische Anregungen. In der Folge wurde nun sowohl zu Hause als auch in den Kitas gelesen, gebastelt, erzählt, gefilmt und gesammelt.

Einige sehr unterschiedliche Ergebnisse dieser trotz aller Corona-Beschränkungen äußerst kreativen Woche sind nun auf der Website der Stadt Wetzlar zu sehen: Erzähltheater, Sorgenkisten, Stabtheater, Schneekisten, Schneebälle aus Watte, Pappmachee und aus echtem Schnee wurden gerollt, fotografiert und nun eingestellt.

Ängsten in Gesprächen Ausdruck verliehen

Viel wichtiger aber als die fantastischen Kinderkunstwerke waren die sowohl im Elternhaus als auch in den Kitas geführten Gespräche, die sich rund um das Projekt ergaben. Die Kinder hatten Gelegenheit, ihren Ängsten Ausdruck zu verleihen, bedrückende Gedanken in gebastelten Schneekugeln zu verstecken oder in Kisten zu packen und sich so (hoffentlich) von ihnen zu lösen.

Viele der geäußerten Sorgen drehten sich dabei um Corona, das Alleinsein, vermisste Familienbesuche und Freunde. Über das Bilderbuch eine Möglichkeit zu bekommen, sich diese Sorgen von der Seele zu reden, tat allen Beteiligten gut, den Großen wie den Kleinen.