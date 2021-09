Kreisstraße wird fünf Monate gesperrt

Das Baugebiet Schattenlänge liegt nördlich der Kreisstraße, das Regenrückhaltebecken aber südlich. Für den Bau der Kanaltrasse und eines neuen Kreisverkehrs wird die Fahrbahn ab Montag bis voraussichtlich Ende März gesperrt. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN - Wetzlar-Münchholzhausen (red). Die äußere Erschließung des Neubaugebiets "Schattenlänge" in Münchholzhausen geht voran. Spielten sich die Arbeiten bisher vor allem auf Ackerflächen ab, haben sie ab Montag, 4. Oktober, direkte Auswirkungen auf den Verkehr.

Nach Angaben der städtischen Straßenverkehrsbehörde es machen die Arbeiten nötig, die Kreisstraße zwischen Münchholzhausen und Dutenhofen zu sperren - voraussichtlich bis Ende März.

Grund seien zum einen umfangreiche Kanalverlegungsarbeiten, zum anderen wird an der Einmündung der "Stockwiese" in die Kreisstraße ein Kreisverkehr gebaut.

Die Umleitung führt über die parallel verlaufende Landesstraße 3451 (die alte B 49) und wird in beiden Richtungen beschildert. Der Rewe-Markt und das Autohaus Weller bleiben erreichbar.

Haltestelle "Stockwiese" entfällt komplett

Im Busverkehr entfällt die Haltestelle "Stockwiese" ersatzlos. Die Haltestellen "Gießener Straße", "Rechtenbacher Straße", "Wetzlarer Straße" und "Hohe Straße", werden in Fahrtrichtung Gießen jeweils von den gegenüberliegenden Haltepunkten bedient, also von den Haltestellen der Fahrtrichtung Wetzlar. Dadurch ändern sich die Abfahrtszeiten. Da die Busse innerorts über Hohe Straße, Schulstraße, Grabenstraße, Gießener Straße und Wetzlarer Straße umgeleitet werden, wird auf weiten Teilen der Umleitungsstrecke ein einseitiges Halteverbot eingerichtet. In Dutenhofen entfallen die Haltestellen "Münchholzhäuser Straße" und "Kindergarten" ersatzlos. Der Verkehr auf der vor allem im Schülerverkehr wichtigen Linie 311 von Münchholzhausen zur Rechtenbacher Gesamtschule ist von der Sperrung nicht betroffen.