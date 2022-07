2 min

Kreistag befristet Änderung für Wetzlarer Westend-Schüler

Die Kinder sollen künftig in der Lotteschule statt der Grundschule in Steindorf unterrichtet werden. Aber in zweieinhalb Jahren will die Kreispolitik erneut darüber beraten.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg