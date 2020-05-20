Mittwoch,
20.05.2020 - 18:45
2 min
Kreisverwaltung kritisiert Haiger
Die Kreisverwaltung kritisierte Haiger wegen außertarfifrechtlicher Zulagen - und zahlte selbst auch solche Zulagen
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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